"У меня всегда на первом месте будут командные достижения, результаты и цели. Нам, как команде, нужно подготовиться к Евро. Все мы понимаем, что это очень важный турнир.

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Мы можем подарить много эмоций нашим болельщикам и военным, которые защищают нашу Родину. Благодаря им мы можем отправиться на Евро и продемонстрировать свою лучшую игру.

Наша группа? На бумаге это одно, а на футбольном поле это совсем другое. В последние годы уровень сборных более-менее выравнивается и победит та сборная, которая подготовится лучше. Именно этого я желаю нашей сборной", – сказал Зинченко в комментарии ВЗБІРНА.

Напомним, Евро-2024 состоится в Германии с 14 июня по 14 июля. Соперниками сборной Украины по группе E будут Бельгия, Словакия и Румыния.

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