Зинченко назвал сборную, которая на Евро-2024 точно выйдет из группы, где будет играть Украина
Полузащитник Арсенала Александр Зинченко прокомментировал подготовку сборной Украины к чемпионату Европы.
"У меня всегда на первом месте будут командные достижения, результаты и цели. Нам, как команде, нужно подготовиться к Евро. Все мы понимаем, что это очень важный турнир.
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Мы можем подарить много эмоций нашим болельщикам и военным, которые защищают нашу Родину. Благодаря им мы можем отправиться на Евро и продемонстрировать свою лучшую игру.
Наша группа? На бумаге это одно, а на футбольном поле это совсем другое. В последние годы уровень сборных более-менее выравнивается и победит та сборная, которая подготовится лучше. Именно этого я желаю нашей сборной", – сказал Зинченко в комментарии ВЗБІРНА.
Напомним, Евро-2024 состоится в Германии с 14 июня по 14 июля. Соперниками сборной Украины по группе E будут Бельгия, Словакия и Румыния.
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