Самый быстрый гол в нынешнем сезоне УПЛ в видеообзоре матча Арсенал-Киев – Десна – 0: 2

Черниговская Десна в матче 19 тура УПЛ одержала победу над киевским Арсеналом. Смотрите видео голов матча Арсенал-Киев – Десна на сайте "Футбол 24".

Премьер-лига Украины, 19-й тур

Арсенал-Киев – Десна – 0:2

Гол: Д.Фаворов, 1, А.Фаворов, 90+1

Денис Фаворов открыл счет уже на 38-й секунде матча. Это взятие ворот стало самым быстрым в нынешнем сезоне чемпионата Украины.

Десна благодаря супербыстрому голу обыграла Арсенал-Киев и поднялась на 5 место

Десна имеет в своем активе 27 очков и находится на 5 месте в турнирной таблице, Арсенал-Киев с 8 зачетными пунктами находится на дне таблицы.