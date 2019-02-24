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Самый быстрый гол в нынешнем сезоне УПЛ в видеообзоре матча Арсенал-Киев – Десна – 0: 2

16:49 190 Читати українською
Самый быстрый гол в нынешнем сезоне УПЛ в видеообзоре матча Арсенал-Киев – Десна – 0: 2
ФК Десна

Черниговская Десна в матче 19 тура УПЛ одержала победу над киевским Арсеналом. Смотрите видео голов матча Арсенал-Киев – Десна на сайте "Футбол 24".

Премьер-лига Украины, 19-й тур

Арсенал-Киев – Десна – 0:2

Гол: Д.Фаворов, 1, А.Фаворов, 90+1

Денис Фаворов открыл счет уже на 38-й секунде матча. Это взятие ворот стало самым быстрым в нынешнем сезоне чемпионата Украины.

Десна благодаря супербыстрому голу обыграла Арсенал-Киев и поднялась на 5 место

Десна имеет в своем активе 27 очков и находится на 5 месте в турнирной таблице, Арсенал-Киев с 8 зачетными пунктами находится на дне таблицы.

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
Украина19 тур

Арсенал-Киев - Десна: Воскресенье 24 февраля 2019

Арсенал-Киев
Матч окончен
0 : 2
Десна
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Видеоновости Арсенал-Киев - Десна Десна Десна Арсенал-Киев Арсенал-Киев Денис Фаворов Денис Фаворов
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