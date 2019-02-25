Шахтер без проблем обыграл Александрию и сохранил комфортный задел перед Динамо во главе УПЛ

Шахтер принимал Олександрию в 19 туре украинской Премьер-лиги. Результат и обзор матча читайте на "Футбол 24".
Украина. УПЛ, 19 тур
Шахтер – Александрия – 2:0
Голы: Марлос, 14, Мораес, 35
В центральном матче тура лидер чемпионата Украины Шахтер встречался с главным претендентом на бронзу Александрией. Дончане на прошлой неделе вылетели из Лиги Европы, уступив Айнтрахту, поэтому должны полностью сконцентрироваться на завоевании чемпионства на внутренней арене.
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Шахтер сегодня имел определенное преимущество – соперник проводил только первый матч после зимней паузы. К тому же Паулу Фонсека выпустил сильнейший состав. Фаворит был очевиден – он и победил.
ХРОНОЛОГИЯ МАТЧА
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|13'
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|Дебютный удар во встрече нанесли гости. После стандарта мяч отскочил к Пашаеву, однако правый защитник Александрии послал круглого по центру – без проблем для Пятова.
|14'
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|Шахтер быстро открыл счет в поединке, реализовав первый свой момент! Марлос получил мяч на правом полуфланге, классно развернулся, обыгрался с Тайсоном и легко пробил Панькива.
|20'
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|Минуты агрессии от Александрии: неточный удар Ковальца, Исмаили ликвидировал провал центра обороны, неплохой угловой.
|28'
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|Хозяева периодически проходят организованные линии защиты соперника усилиями Марлоса и Тайсона. В двух епиходах с участием Шендрика Шахтер претендовал на пенальти, но судья фолов не зафиксировал.
|35'
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|Шахтер легко удвоил преимущество! Опять хорошо поработал Марлос, который вошел справа в штрафную площадку и со второй попытки "шведой" вырезал роскошный пас на дальнюю штангу – Мораес подставил голову на пустые ворота.
|41'
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|Марлос и Мораес продолжают создавать моменты, а в целом "горняки" уверенно контролируют ход встречи.
|45+1'
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|Дальний удар Тайсона не принес Панькиву трудностей, однако и без этого победа Шахтеру дается достаточно легко.
|46'
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|Владимир Шаран попытался изменить ход встречи двойной заменой в перерыве. На левом фланге обороны появился Микицей, а в атаку вышел Ситало. Александрия фактически перешла на игру с двумя форвардами.
|52'
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|Впрочем, Шахтер продолжал доминировать. Серия угловых у ворот гостей остроты не принесла, а вот тонкий пас Тайсона на Мораеса едва не завершился третьим голом.
|58'
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|Очередной голевой шанс у Мораеса. Оборона Александрии потеряла его на линии вратарской, но замкнуть навес Болбата бразилец не сумел.
|65'
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|Кривцов решил вернуть интригу в поединок ужасным пасом на Пятова. Ситало перехватил мяч, но вдвоем с Ковальцом не реализовали роскошную возможность. Этот эпизод – все, что нужно знать о сегодняшних форвардах гостей.
|68'
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|Тайсон забил третий гол, однако арбитр его отменил. Причина в том, что мяч срикошетил от руки Марлоса.
|75'
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|Команды обменялись опасными моментами, в которых героями стали голкиперы. Марлос выскочил один на один с Панькивом, а Ковалец из выгодной позиции пробивал по воротам Пятова. Счет не изменился.
|78'
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|Марлос заработал 11-метровый, аккуратно убрав Дедечко в чужой штрафной. "Фирменный пенальти Шахтера", как сказал комментатор. А вот с "точки" игрок сборной Украины не переиграл Панькива.
|79'
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|Соломон дебютирует в УПЛ, заменив Коваленко.
|80'
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|Еще один супершанс Александрии. После активности Лучкевича во владениях "горняков" возник пожар. Кривцов и Пятов потерялись в пространстве, но Болбат дважды вынес мяч с линии, когда пробивали Ситало и Пономарь.
|87'
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|Марлос продолжает терроризировать оборону "горожан". Нарисовать второй пенальти ему помешал арбитр, однако вингер уже в следующем моменте вывел на удар Мораеса – снова герой Панькив.
|90'
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|Второй тайм получился более активным и интересным, но счет не изменился.
|90+3'
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|Финальный свисток. Уверенная победа Шахтера.
Шахтер спокойно одолел Александрию со счетом 2:0, набрал 48 очков и сохранил комфортное лидерство в чемпионате – +7 перед Динамо. Александрия с 36 баллами осталась на третьем месте.