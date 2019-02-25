Шахтер без проблем обыграл Александрию и сохранил комфортный задел перед Динамо во главе УПЛ

Шахтер принимал Олександрию в 19 туре украинской Премьер-лиги. Результат и обзор матча читайте на "Футбол 24".

Украина. УПЛ, 19 тур

Шахтер – Александрия – 2:0

Голы: Марлос, 14, Мораес, 35

В центральном матче тура лидер чемпионата Украины Шахтер встречался с главным претендентом на бронзу Александрией. Дончане на прошлой неделе вылетели из Лиги Европы, уступив Айнтрахту, поэтому должны полностью сконцентрироваться на завоевании чемпионства на внутренней арене.

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Шахтер сегодня имел определенное преимущество – соперник проводил только первый матч после зимней паузы. К тому же Паулу Фонсека выпустил сильнейший состав. Фаворит был очевиден – он и победил.

ХРОНОЛОГИЯ МАТЧА 13' Дебютный удар во встрече нанесли гости. После стандарта мяч отскочил к Пашаеву, однако правый защитник Александрии послал круглого по центру – без проблем для Пятова. 14' Шахтер быстро открыл счет в поединке, реализовав первый свой момент! Марлос получил мяч на правом полуфланге, классно развернулся, обыгрался с Тайсоном и легко пробил Панькива. 20' Минуты агрессии от Александрии: неточный удар Ковальца, Исмаили ликвидировал провал центра обороны, неплохой угловой. 28' Хозяева периодически проходят организованные линии защиты соперника усилиями Марлоса и Тайсона. В двух епиходах с участием Шендрика Шахтер претендовал на пенальти, но судья фолов не зафиксировал. 35' Шахтер легко удвоил преимущество! Опять хорошо поработал Марлос, который вошел справа в штрафную площадку и со второй попытки "шведой" вырезал роскошный пас на дальнюю штангу – Мораес подставил голову на пустые ворота. 41' Марлос и Мораес продолжают создавать моменты, а в целом "горняки" уверенно контролируют ход встречи. 45+1' Дальний удар Тайсона не принес Панькиву трудностей, однако и без этого победа Шахтеру дается достаточно легко. 46' Владимир Шаран попытался изменить ход встречи двойной заменой в перерыве. На левом фланге обороны появился Микицей, а в атаку вышел Ситало. Александрия фактически перешла на игру с двумя форвардами. 52' Впрочем, Шахтер продолжал доминировать. Серия угловых у ворот гостей остроты не принесла, а вот тонкий пас Тайсона на Мораеса едва не завершился третьим голом. 58' Очередной голевой шанс у Мораеса. Оборона Александрии потеряла его на линии вратарской, но замкнуть навес Болбата бразилец не сумел. 65' Кривцов решил вернуть интригу в поединок ужасным пасом на Пятова. Ситало перехватил мяч, но вдвоем с Ковальцом не реализовали роскошную возможность. Этот эпизод – все, что нужно знать о сегодняшних форвардах гостей. 68' Тайсон забил третий гол, однако арбитр его отменил. Причина в том, что мяч срикошетил от руки Марлоса. 75' Команды обменялись опасными моментами, в которых героями стали голкиперы. Марлос выскочил один на один с Панькивом, а Ковалец из выгодной позиции пробивал по воротам Пятова. Счет не изменился. 78' Марлос заработал 11-метровый, аккуратно убрав Дедечко в чужой штрафной. "Фирменный пенальти Шахтера", как сказал комментатор. А вот с "точки" игрок сборной Украины не переиграл Панькива. 79' Соломон дебютирует в УПЛ, заменив Коваленко. 80' Еще один супершанс Александрии. После активности Лучкевича во владениях "горняков" возник пожар. Кривцов и Пятов потерялись в пространстве, но Болбат дважды вынес мяч с линии, когда пробивали Ситало и Пономарь. 87' Марлос продолжает терроризировать оборону "горожан". Нарисовать второй пенальти ему помешал арбитр, однако вингер уже в следующем моменте вывел на удар Мораеса – снова герой Панькив. 90' Второй тайм получился более активным и интересным, но счет не изменился. 90+3' Финальный свисток. Уверенная победа Шахтера.

Шахтер спокойно одолел Александрию со счетом 2:0, набрал 48 очков и сохранил комфортное лидерство в чемпионате – +7 перед Динамо. Александрия с 36 баллами осталась на третьем месте.