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Швед – лучший игрок 19 тура УПЛ

11:22 8 Читати українською
Швед – лучший игрок 19 тура УПЛ
Марьян Швед / соцсети

УПЛ назвала лучшего игрока 19-го тура чемпионата Украины.

Лучшим футболистам прошлого тура УПЛ стал вингер Карпат Марьян Швед, сообщает официальный сайт Премьер-лиги.

Ворскла – Карпаты – 0:4 – видео голов и обзор матча

Швед принял участие в матче Ворскла – Карпаты, где отметился тремя забитыми голами, а его команда победила со счетом 4:0.

В голосовании футболист "зеленых львов" получил 7 голосов от представителей экспертного совета, а другие претенденты – Беньямин Вербич и Николай Шапаренко 2 и 1 голос соответственно.

"Швед – найкраща угода Селтіка за роки, поцупили за безцінь", – шотландські фанати вже шаленіють від лідера Карпат

Украина19 тур

Ворскла - Карпаты: Воскресенье 24 февраля 2019

Ворскла
Матч окончен
0 : 4
Карпаты
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Ворскла - Карпаты Карпаты Карпаты Марьян Швед Марьян Швед
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