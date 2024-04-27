Астон Вилла и Челси сойдутся в поединке 35-го тура АПЛ – Михаил Мудрик во второй матч подряд в основном составе. Смотрите стартовые составы и где смотреть встречу в этой новости на "Футбол 24".

Поединок Астон Вилла – Челси начнется в 22:00 по киевскому времени. Михаил Мудрик снова оказался в стартовом составе, как и в предыдущей игре с Арсеналом. Игру можно посмотреть вживую на Setanta Sports или MEGOGO.

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Добавим, что Астон Вилла является серьезным претендентом на выход в еврокубки (4 место, 66 очка). Челси застрял в середине таблицы – 9 место и 47 пунктов в активе.