Мудрик снова в основе: стартовые составы и онлайн-трансляция матча Астон Вилла – Челси
21:17 - Читати українською
Астон Вилла и Челси сойдутся в поединке 35-го тура АПЛ – Михаил Мудрик во второй матч подряд в основном составе. Смотрите стартовые составы и где смотреть встречу в этой новости на "Футбол 24".
Поединок Астон Вилла – Челси начнется в 22:00 по киевскому времени. Михаил Мудрик снова оказался в стартовом составе, как и в предыдущей игре с Арсеналом. Игру можно посмотреть вживую на Setanta Sports или MEGOGO.
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Добавим, что Астон Вилла является серьезным претендентом на выход в еврокубки (4 место, 66 очка). Челси застрял в середине таблицы – 9 место и 47 пунктов в активе.
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