Динамо громит Зарю в матче УПЛ – 100-процентная реализация

Киевское Динамо и Заря встречаются в рамках 19-го тура чемпионата Украины. Счет и обзор матча УПЛ 2018/19 читайте на "Футбол 24".
Украина. УПЛ 2018/19, 19-й тур
Динамо – Заря – 4:0 (LIVE, 2-й тайм)
Голы: Шапаренко, 34, 45, Вербич, 38, 54
Матч, как и онлайн-трансляция Динамо – Заря на "Футбол 24", стартовал в 18:30 по киевскому времени. Киевляне отстают от Шахтера на 7 очков, опережая Александрию и Зарю на 2 и 10 баллов соответственно. Однако Динамо в последние 3 сезона играет с командой Вернидуба достаточно трудно: минимальные победы, ничьи 4:4 и 1:1, два поражения. Свои последние победы над киевлянами Заря одержала именно на выезде, впрочем было это еще во времена Реброва. Баланс Хацкевича против Вернидуба выглядит перед отчетной игрой следующим образом: 3 победы, 2 ничьи и 0 поражений.
Динамо – Заря: онлайн-трансляция матча УПЛ
ХРОНОЛОГІЯ МАТЧУ
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|12'
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|Первые угловой и попытка удара в матче – дело рук Соля, который приложился издали. После подачи с угла поля Миколенко выиграл верх, а Фран уже не успел замкнуть дальнюю штангу.
|14'
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|Заря ответила также неточным ударом. Будковский выиграл воздушную дуэль. но не смог попасть в створ ворот.
|20'
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|Цыганков прошел индивидуально и сбросил Сидорчуку, у которого совсем не получился удар. Однако Соль отборолся и создал Вербичу момент для удара – мимо ближнего угла.
|24'
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|Соль снова на первом плане. Кендзера классно вырезал пас с правого фланга, а Фран пристрелялся со второго этажа – мимо цели.
|30'
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|Соль ужасно обрезался в центре поля, но игроки Зари не сумели разыграть выход 2 в 2. Шабанов классным подкатом прервал опасный выпад.
|34'
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|Соль исправился. Фран отошел в глубину и начал голевую атаку, в которой основное дело сделали Шапаренко и Цыганков. Последний внешне очень легко прошел на скорости двух оппонентов и выложил Николаю идеальный пас на дальнюю штангу.
|38'
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|Вербич взорвался на левом фланге, сделав всю защиту Зари и выкрутив в дальний угол. Элегантный гол.
|45'
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|Вербич еще и ассист оформляет. Сидорчук классно перевел с фланга на фланг. а словенец слева подал на дальнюю, где Шапаренко опередил... своего же Цыганкова. За первый тайм 3:0 по точным ударам, и такой же счет на табло.
|54'
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|Заря атаковала-атаковала, била-била (неточно), а забили вновь киевляне. Удар Сидорчука заблокировали, после чего Караваев выложил, как на блюдечке, под гол Вербичу. Это еще один дубль у нас!