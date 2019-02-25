Динамо громит Зарю в матче УПЛ – 100-процентная реализация

Киевское Динамо и Заря встречаются в рамках 19-го тура чемпионата Украины. Счет и обзор матча УПЛ 2018/19 читайте на "Футбол 24".

Украина. УПЛ 2018/19, 19-й тур

Динамо – Заря – 4:0 (LIVE, 2-й тайм)

Голы: Шапаренко, 34, 45, Вербич, 38, 54

Матч, как и онлайн-трансляция Динамо – Заря на "Футбол 24", стартовал в 18:30 по киевскому времени. Киевляне отстают от Шахтера на 7 очков, опережая Александрию и Зарю на 2 и 10 баллов соответственно. Однако Динамо в последние 3 сезона играет с командой Вернидуба достаточно трудно: минимальные победы, ничьи 4:4 и 1:1, два поражения. Свои последние победы над киевлянами Заря одержала именно на выезде, впрочем было это еще во времена Реброва. Баланс Хацкевича против Вернидуба выглядит перед отчетной игрой следующим образом: 3 победы, 2 ничьи и 0 поражений.

Динамо – Заря: онлайн-трансляция матча УПЛ