Шахтер расписал с Динамо "боевой мир" в Классическом с парадом карточек и двумя удалениями

Шахтер разошелся боевым миром с Динамо в центральном поединке 30-го тура Украинской Премьер-лиги. Читайте подробный отчет о матче на сайте "Футбол 24".

Матч Шахтер - Динамо, как и онлайн-трансляция на "Футбол 24", стартовал в 19:36. Такое нетипичное время поединка было выбран именно "горняками", чтобы почтить год основания донецкого клуба (1936). Шахтер подошел к поединку уже в статусе действующего чемпиона УПЛ сезона 2018/19. Подопечные Фонсеки гарантировали себе золотые медали турнира еще в прошлом туре, победив Зарю (1:0). Для киевлян этот поединок тоже не имел никакого турнирного значения, ведь "бело-синие" уже гарантировали себе вторую строчку турнирной таблицы.

Шахтер – Динамо – 1:1 – видео голов и обзор матча

Тайм первый. Результативный прессинг Динамо

Гости сразу начали высоко прессинговать "горняков", демонстрируя, что несмотря на отсутствие турнирной мотивации, киевляне не намерены разочаровывать своих многочисленных болельщиков, которые приехали на ОСК Металлист. Первый момент создали подопечные Фонсеки, но прострел Матвиенко был заблокирован и хозяева заработали угловой, который не привел к опасности у ворот Бойко. Через несколько минут киевляне ответили тоже двумя розыгрышами от углового флажка, но удары Сидорчука и Цыганкова были далеки от цели.

На 17-й минуте матча тот же Цыганков обокрал на чужой половине поля защитников Шахтера и пробил, но для Пятова этот удар не представлял угрозы. Сразу после этого подопечные Хацкевича получили еще одну возможность открыть счет. Защитник "горняков" Давид Хочолава завалил у своей штрафной Беседина. Арбитр "наградил" нарушителя "горчичником" и назначил стандарт, который выполнил Цыганков. Навес одного из лидеров Динамо перехватил голкипер соперника.

Через 3 минуты команды сравнялись по желтыми карточками. "Активист" первой половины встречи Виктор Цыганков сфолил против Фернандо, что закончилось предупреждением для вингера сборной Украины. Это только разозлило Виктора и впоследствии он снова решился на дальний удар, но мяч пролетел мимо штанги.

Страсти на поле все больше разгорались. На 31-й минуте Владимир Шепелев опасным подкатом, буквально, снес легионера "горняков" Алана Патрика. Фол мог спровоцировать столкновение между командами, но рефери быстро успокоил соперников и показал хавбеку киевлян желтую карточку. Патрик оказался довольно злопамятным и вскоре нанес удар по ногам капитана Динамо Сергея Сидорчука, арбитр не оценил месть – предупреждения на этот раз получил уже бразилец.

Шахтер – Динамо: послематчевая пресс-конференция Паулу Фонсеки

Цыганков не собирался сбавлять обороты и полностью держал под контролем правый фланг. Во время одного из сольных проходов вглубь штрафной хозяев Виктора остановили лишь ценой фола – желтая для Фернандо и пенальти для киевлян. Реализовывать стандарт взялся сам Цыганков и не ошибся, разведя мяч и Андрея Пятова по разным углам. 0:1.

Уже в конце первой половины встречи желтой карточки удостоился Артем Шабанов, а через 5 минут арбитр удалил защитника Динамо, показав ему вторую желтую карточку за сорванную перспективную атаку "горняков". "Жертвой" Артема стал Кайоде. К воротам Бойко было около 30-ти метров и Алан Патрик решил использовать стандарт для удара, авантюрно, но бразилец не смог пробить стенку из игроков Динамо.

Тайм второй. Пробуждение Шахтера и кураж Тете

В перерыве Паулу Фонсека смог найти нужные слова для своих подопечных, и уже на второй тайм игроки донецкого клуба вышли более мотивированы. Сразу после начала второй половины встречи "горняки" могли выравнивать положение, но прострел Матвиенко не нашел своего адресата.

Однако, через несколько минут Шахтер сумел дожать соперника. Классную комбинацию начал Алан Патрик, отдав пас на Кайоде, который в свою очередь вывел Тете на свидание с Бойко. Бразильский форвард элегантным ударом переиграл голкипера сборной Украины. 1:1.

Гол еще больше завел хозяев, тем более, что гости находились в меньшинстве. Подопечные Фонсеки перехватили инициативу и начали осаду владений Бойко. Тете мог записать дубль на свой счет, но вратарь киевлян спас ворота, потерпев травмы плеча. Сразу начал готовиться к выходу резервный вратарь Динамо, однако Бойко дал понять, что может продолжать игру.

Парад желтых карточек продолжился и во втором тайме, сначала предупреждение получил тот же Тете, а через 10 минут за игру рукой "горчичником" наградили Хочолаву. Стоит отметить, что для грузинского защитника Шахтера это уже была вторая карточка в этом матче, поэтому он был вынужден присоединиться к Шабанову в подтрибунном помещении. Интересно, что удар, который рукой заблокировал Давид наносил именно Цыганков. Он и взялся пробивать штрафной, но удар пришелся "по воробьям".

Игра 10 на 10 увеличила количество моментов у ворот Бойко и Пятова. Александр Хацкевич решил освежить игру молодым хавбеком Николаем Шапаренко, заменив Артема Беседина. Форвард бледно выглядел по ходу матча, возможно, дало о себе знать длительное отсутствие Артема из-за травмы, поэтому замена выглядела логичной.

Отличный шанс на 76-й минуте упустил Кайоде, вырвавшись один на один с вратарем гостей. На этот раз Бойко подстраховали защитники, вынеся мяч в нескольких метрах от линии ворот.

В конце матча команды несмотря на усталость не позволяли скучать зрителям. Уже в компенсированное арбитром время Виктор Цыганков мог вырывать для киевлян победу, но мяч предательски просвистел над перекладиной ворот Пятова. Шахтер ответил двумя моментами от Тете. Сначала, после роскошного прострела от Дентиньо, бразилец отправил мяч точно в штангу ворот "бело-синих", а через минуту автор единственного гола Шахтера в этом матче нанес классный удар издали, но "круглый" пролетел рядом с "девяткой" ворот соперника.

Потенциал Динамо и эксперименты Фонсеки

В общем можно констатировать, что поединок не разочаровал болельщиков обеих команд и просто нейтральных зрителей. Да, турнирной интриги не было, но напряжение от этого не рассеялось, особенно это наблюдалось у игроков Динамо, для которых это был однозначно матч престижа. Подопечных Хацкевича язык не повернется обвинить в отсутствии желания.

Хацкевич объяснил, чего не хватает Динамо для борьбы за титул

Капитанскую повязку носил Сергей Сидорчук, но настоящим лидером киевлян в этом матче был Виктор Цыганков. 21-летний вингер своим примером вел партнеров вперед, именно с фланга Виктора возникали острые моменты у ворот Пятова, именно его соло привело к назначению пенальти в ворота "горняков", а в итоге Цыганков и реализовал 11-метровый. На противоположном фланге неплохо выглядел новичок "бело-синих" Де Пена, который тоже неплохо взаимодействовал с партнерами и обострял игру, правда вдоль левой бровки поля атаки проиходили значительно реже. Стоит отметить, после замены Беседина на Шапаренко именно уругваец взялся выполнять функции центрфорварда.

Высокий прессинг от гостей выглядел очень убедительно. Полуосновной состав "горняков" практически ничем не мог противодействовать сопернику в первой половине встречи.

Экспериментальный состав от Паулу Фонсеки тоже трудно назвать провальным. Понятно, что чемпионство уже в кармане и можно "не напрягаться", что часто и делал Шахтер в подобных ситуациях, но не в этот раз. Молодые легионеры донецкого клуба хотели доказать главному тренеру, что на них недаром обратила внимание селекционная служба украинского гранда, правда только после перерыва.

Наставник "горняков" смог встряхнуть команду словам, ведь замена молодого Фернандо на более опытного Дентиньо не выглядела краеугольным камнем поединка. Да, можно объяснить этот перелом игры удалением Шабанова перед свистком на перерыв, но численным большинством хозяева пользовались не более 20 минут.

Взаимодействие Тете и Кайоде позволило Шахтеру не только сравнять счет, а и была близким к тому, чтобы закрепить чемпионство победой над принципиальным соперником. Достаточно органично в схему игры португальского специалиста вписывался 19-летний Манор Соломон. В общем, Фонсека может быть спокойным за молодой ресурс клуба на будущие сезоны. В УПЛ этой мощности будет более чем достаточно, для борьбы за золотые медали, а вот относительно еврокубков... это уже другой вопрос.

P.S. Однозначно можно констатировать, что интрига есть, уже не в этом сезоне, но все-таки есть. Такие матчи еще вселяют надежду украинскому зрителю, что УПЛ не обречена.