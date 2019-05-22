Шахтер – Динамо: послематчевая пресс-конференция Паулу Фонсеки

Главный тренер Шахтера Паулу Фонсека прокомментировал ничью с Динамо (1:1) в Классическом и успехи команды в сезоне.

"Благодаря чему удалось выиграть чемпионат? Мы были намного лучше соперников и продолжали играть амбициозно при любых условиях. Даже сегодня в матче, который ничего не решал, команда себя показала. На всех уровнях Шахтер был гораздо сильнее, поэтому это чемпионство абсолютно заслуженное.

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Какое Динамо сильнее: в начале сезона или сейчас? Я не хочу много говорить об оппонентах. Динамо – сильный соперник, наш основной соперник. Однако в течение сезона мы были сильнее, поэтому выиграли титулы.

Иногда Шахтер недооценивают, условия у нас сложные. Такие успехи возможны только с очень сильным коллективом. Не могу не сказать о президенте клуба, который продолжает подпитывать Шахтер. Его заслуга огромна.

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Я очень доволен матчем с Динамо. Команда имела ротацию, сегодня играло много молодых ребят. Они ответили своим футболом очень положительно. Получат ли некоторые футболисты досрочный отпуск до конца сезона? Скорее всего, шансы получат юные футболисты, они будут играть в следующих двух матчах, которые ничего не значат.

Какое мое чемпионство с Шахтером было самым трудным? Все были тяжелыми. В этом сезоне мы потеряли многих основных исполнителей, пришли новички. Это был сложный год, но мы достойно его провели. Первое чемпионство было особенным, но все три – тяжелыми.

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Останусь ли я в Шахтере на следующий сезон? Все указывает на то, что да. У меня еще один год контракта. Интересно ли мне в Украине? Конечно. Запах титулов побуждает к прогрессу. Я люблю футбол, невероятно обожаю то, чем занимаюсь.

Конечно, хотелось бы побольше людей на трибунах, в такой стране болельщики должны лучше ходить на футбол. Ответственные лица должны работать над решением этой проблемы. За последние 3 года я не видел, чтобы кто-то даже пальцем пошевелил для улучшения ситуации.

Формат чемпионата? Я бы хотел играть в лиге с 16 командами. Это не мнение клуба, а мое личное видение", – рассказал Фонсека.

Отметим, что Шахтер и Динамо сыграли вничью 1:1. Голами отметились Тете и Виктор Цыганков соответственно.

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