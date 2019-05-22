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Шахтер – Динамо – 1:1 – видео голов и обзор матча

22 мая 22:16 2350 Читати українською
Шахтер – Динамо – 1:1 – видео голов и обзор матча
Шахтер – Динамо – 1:1 – видео голов и обзор матча

Шахтер принимает Динамо в 30 туре УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча матча Шахтер – Динамо.

50’ Тете
64’ Давид Хочолава
 
Виктор Цыганков 36’
Артем Шабанов 45+1’
36’ Виктор Цыганков
45+1’ Артем Шабанов
50’ Тете
64’ Давид Хочолава

Динамо вышло вперед на 36-й минуте. Фернандо сфолил против Цыганкова в собственной штрафной, а хавбек киевлян уверенно реализовал пенальти. Шахтер сумел восстановить равновесие в начале второго тайма благодаря голу Тете.

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