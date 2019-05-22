Хацкевич объяснил, чего не хватает Динамо для борьбы за титул

Главный тренер Динамо Александр Хацкевич ответил на вопросы журналистов после ничьей с Шахтером (1:1) в Классическом.

"Хочу поздравить Шахтер с чемпионством и Кубком. На дистанции они были более сконцентрированными и стабильными. Это чемпионство Шахтера заслуживает уважения за то, как они играли.

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Мы в этом сезоне задействовали 31 футболиста. Нужна стабильность, а у нас травмы у ведущих футболистов – не всегда удавалось их заменить. У нас есть перспективная команда, но для борьбы за титул необходимо усиление.

Уже есть позиции, которые мы хотим усилить. Уже есть имена игроков, которых мы хотим подписать. Сформированы все списки. Хачериди? Пусть Женя продолжает карьеру в другом месте. Уйдет ли кто-то из команды? Мы еще решим", – заявил Хацкевич.

Отметим, что подопечные белорусского специалиста в матче с Шахтером вышли вперед усилиями Цыганкова, но потом остались в меньшинстве и пропустили от Тете.

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