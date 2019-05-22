toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
ДИНАМО КИЕВ ШАХТЕР - ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Хацкевич объяснил, чего не хватает Динамо для борьбы за титул

22 мая 22:06 637 Читати українською
Хацкевич объяснил, чего не хватает Динамо для борьбы за титул
Александр Хацкевич / ФК Шахтер

Главный тренер Динамо Александр Хацкевич ответил на вопросы журналистов после ничьей с Шахтером (1:1) в Классическом.

50’ Тете
64’ Давид Хочолава
 
Виктор Цыганков 36’
Артем Шабанов 45+1’
36’ Виктор Цыганков
45+1’ Артем Шабанов
50’ Тете
64’ Давид Хочолава

"Хочу поздравить Шахтер с чемпионством и Кубком. На дистанции они были более сконцентрированными и стабильными. Это чемпионство Шахтера заслуживает уважения за то, как они играли.

Шахтер – Динамо – видео голов

Мы в этом сезоне задействовали 31 футболиста. Нужна стабильность, а у нас травмы у ведущих футболистов – не всегда удавалось их заменить. У нас есть перспективная команда, но для борьбы за титул необходимо усиление.

Уже есть позиции, которые мы хотим усилить. Уже есть имена игроков, которых мы хотим подписать. Сформированы все списки. Хачериди? Пусть Женя продолжает карьеру в другом месте. Уйдет ли кто-то из команды? Мы еще решим", – заявил Хацкевич.

Отметим, что подопечные белорусского специалиста в матче с Шахтером вышли вперед усилиями Цыганкова, но потом остались в меньшинстве и пропустили от Тете.

Шахтер расписал с Динамо "боевой мир" в Классическом с парадом карточек и двумя удалениями

Источник: Футбол 24
blog_ava
Гвардиола будет получать в Ювентусе 24 млн евро в год, – СМИ
13:21
275
Теги
Динамо Киев Динамо Киев Шахтер - Динамо Киев Александр Хацкевич Александр Хацкевич
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
54
мин
Ингулец
16:00
Агробизнес
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук