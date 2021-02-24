"Атмосфера в команде очень хорошая. За последние 4 игры мы не пропустили ни одного гола, стабилизировали оборону. Возможно, Шахтер не показывает красивого фантастического футбола, но главное, что достигает результата. В то же время самоуверенности у игроков нет, мы понимаем насколько завтра важная игра. Игроки в хороших кондициях, в частности Корниенко. Он готов выйти на поле. Относительно состава решение приму уже завтра утром, или ночью.

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Поберечь футболистов на Зарю? Мы еще ничего не выиграли в дуэли с Маккаби. Люди говорят, что Шахтер на 90% уже прошел дальше. Но для меня еще ничего не решено, мы должны уважать соперника, должны сохранять мотивацию на каждый матч. Футбол научил меня, что нельзя быть уверенным в чем-то до финального свистка.

На матч с Маккаби я поставлю сильнейший состав. И на следующий матч с Зарей поставлю сильнейший. Ничего не ясно до конца. Я никогда не слушаю, что говорят люди, я принимаю собственные решения, ведь сам несу ответственность. Если что-то завтра пойдет не так – я ответственный, если что-то пойдет не так с Зарей – я ответственный.

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Слабая реализация в Мораеса? Жуниор очень много работает, полностью выкладывается на каждой тренировке. Конечно, мне бы хотелось, чтобы он забивал больше, чтобы команда забивала больше. Хотя мы и так самые результативные в Украине – это показывает, что наша атака с отрывом самая эффективная в УПЛ.

Задача центрфорварда заключается не только в голах. Забегания, открывания в свободных зонах, рывки в коридоры, позиционная борьба. Нужно смотреть шире. Дентиньо сейчас травмирован, поэтому Мораес и Фернандо делят между собой игровое время. Они профессионалы и выполняют все задачи. Им не нужено лишнее давление", – сказал Каштру.

Напомним, в первой встрече этих соперников в Израиле Шахтер уверенно победил (2:0). Ответный матч состоится 25 февраля, начало игры в 19:55. К слову, "горнякам" смогут помочь болельщики, ведь киевская власть дала разрешение на частичное заполнение трибун НСК Олимпийский.

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