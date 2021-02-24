"Атмосфера в команді дуже хороша. За останні 4 гри ми не пропустили жодного гола, стабілізували оборону. Можливо, Шахтар не показує красивого фантастичного футболу, але головне, що досягає результату. Водночас самовпевненості у гравців немає, ми розуміємо наскільки завтра важлива гра. Гравці в хороших кондиціях, зокрема Корнієнко. Він готовий вийти на поле. Щодо складу рішення прийму вже завтра зранку, або ж вночі.

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Поберегти футболістів на Зорю? Ми ще нічого не виграли у дуелі з Маккабі. Люди кажуть, що Шахтар на 90% вже пройшов далі. Але для мене ще нічого не вирішено, ми повинні поважати суперника, повинні зберігати мотивацію на кожен матч. Футбол навчив мене, що не можна бути впевненим у чомусь до фінального свистка.

На матч з Маккабі я поставлю найсильніший склад. І на наступний матч з Зорею поставлю найсильніший. Нічого не ясно до кінця. Я ніколи не слухаю, що говорять люди, я ухвалюю власні рішення, адже сам несу відповідальність. Якщо щось завтра піде не так – я відповідальний, якщо щось піде не так з Зорею – я відповідальний.

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Слабка реалізація в Мораєса? Жуніор дуже багато працює, повністю викладається на кожному тренуванні. Звичайно, мені б хотілось, щоб він забивав більше, щоб команда забивала більше. Хоча ми і так найрезультативніші в Україні – це показує, що наша атака з відривом найефективніша в УПЛ.

Завдання центрфорварда полягає не лише в голах. Забігання, відкривання у вільних зонах, ривки в коридори, позиційна боротьба. Потрібно дивитися ширше. Дентінью зараз травмований, тому Мораєс і Фернандо ділять між собою ігровий час. Вони професіонали і виконують усі завдання. Їм не потрібен зайвий тиск", – сказав Каштру.

Нагадаємо, у першій зустрічі цих суперників у Ізраїлі Шахтар впевнено переміг (2:0). Матч-відповідь відбудеться 25 лютого, початок гри о 19:55. До слова, "гірникам" зможуть допомогти уболівальники, адже київська влада дала дозвіл на часткове заповнення трибун НСК Олімпійський.

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