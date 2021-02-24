Полузащитник Шахтера Тарас Степаненко имеет проблемы со здоровьем, которые могут помешать сыграть в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против Маккаби Тель-Авив.

Степаненко не тренировался вместе с командой сегодня, 24 февраля, перед поединком с Маккаби Т-А, сообщает Футбол News.

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Отметим, что Тарас не смог доиграть встречу с Рухом в УПЛ – его еще в перерыве заменили из-за дискомфорта в колене. Соответственно, участие хавбека в поединке с Маккаби оказалось под вопросом.

К слову, Степаненко провел 18 матчей в составе Шахтера во всех соревнованиях, записав в свой актив 1 ассист.

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