"У нас такая же кадровая ситуация, как и на прошлой неделе. Только Джонатан Коэн не готов играть. Стартовый состав узнаете завтра. У нас здоровая конкуренция, все рвутся на поле.

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Команда проявила много уважения к Шахтеру в первом матче. Я уверен, что завтра мы будем готовы биться за результат. Постараемся показать лучший футбол и навязать борьбу за выход в следующий раунд. Мы хотим приложить максимум усилий, чтобы добиться положительного результата. Будем атаковать, будем играть агрессивнее.

Шахтер – хорошая команда, у них сильная позиционная атака, они хорошо работают с мячом, оборона также в порядке. Мы постараемся создать достаточно моментов и заслужить победу", – сказал ван Леувен.

Напомним, в первой встрече этих соперников в Израиле Шахтер уверенно победил (2:0). Ответный матч состоится 25 февраля, начало игры в 19:55. К слову, "горнякам" смогут помочь болельщики, ведь киевская власть дала разрешение на частичное заполнение трибун НСК Олимпийский.

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