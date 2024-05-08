ПСЖ – Боруссия Д: стал известен лучший игрок второго полуфинала Лиги чемпионов
Победа над ПСЖ стала вторым бенефисом для лидера дортмундской Боруссии.
Награда лучшему игроку второго полуфинального матча между ПСЖ и Боруссией Дортмунд досталась Матсу Хуммельсу, сообщает официальный твиттер УЕФА.
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"Шмели" не пропустили и во втором поединке, в чем большая заслуга и капитана. Хуммельс совершил 10 выносов, заблокировал 2 удара, совершил 3 перехвата, совершил 4 отбора и забил единственный гол во встрече.
Заметим, что Боруссия Д в двух матчах обыграла ПСЖ (дважды по 1:0) и вышла в финал Лиги чемпионов, который состоится на Уэмбли. Второй финалист определится уже сегодня, 8-го мая, в противостоянии между Реалом и Баварией.
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