Награда лучшему игроку второго полуфинального матча между ПСЖ и Боруссией Дортмунд досталась Матсу Хуммельсу, сообщает официальный твиттер УЕФА.

ПСЖ – Боруссия Д – 0:1 – видео гола и обзор полуфинала Лиги чемпионов

"Шмели" не пропустили и во втором поединке, в чем большая заслуга и капитана. Хуммельс совершил 10 выносов, заблокировал 2 удара, совершил 3 перехвата, совершил 4 отбора и забил единственный гол во встрече.

Заметим, что Боруссия Д в двух матчах обыграла ПСЖ (дважды по 1:0) и вышла в финал Лиги чемпионов, который состоится на Уэмбли. Второй финалист определится уже сегодня, 8-го мая, в противостоянии между Реалом и Баварией.

Боруссия повторно обыграла ПСЖ и сенсационно вышла в финал ЛЧ – Хуммельс вспомнил Шахтер и вместе с Фортуной остановил Мбаппе