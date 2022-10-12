Шахтер на своем сайте объявил о старте продаж благотворительных билетов на матч 7-го тура УПЛ против Динамо.

Шахтер отказался проводить матч с Динамо за границей – "горняки" назвали единственную возможную локацию

Стоимость одного пропуска – от 10 гривен. В целом, предложено четыре ценовых категории – 10, 50, 100 и 250 грн. Однако все желающие в отдельном окошке могут предложить свою сумму, которая не будет ограничиваться количеством нулей.

Вырученные средства будут направлены на возобновление стадиона Чемпион в городе-герое Ирпене. Приобрести билет можно по ссылке.

Напомним, поединок между Шахтером и Динамо должен пройти в воскресенье, 16 октября, на Арена Львов.

Шахтер драматично упустил победу над Реалом в ЛЧ – кровавый гол на последних секундах, Зубков снова наказывает Лунина