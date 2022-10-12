"Изначально планировалось, что матч пройдет в Лондоне, все было распланировано. Во время последних российских атак мы находились во Львове, игроки это почувствовали. Они волнуются и переживают за свои семьи. Возвращаться во Львов сейчас, возможно, не лучшая идея.

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Мы предложили несколько вариантов: сыграть в Варшаве, сыграть в Кракове, сыграть во Львове, но чуть позже – в понедельник или вторник (17 или 18 октября), потому что Шахтер играл вчера, а мы играем завтра. У нас будет очень мало времени на восстановление и переезд. Мы сможем провести максимум одну тренировку. Сейчас мы ждем ответа от Шахтера, УАФ и УПЛ.

Когда происходили эти ракетные атаки, у нас была запланирована тренировка, мы как раз собирались выезжать на занятие. Но нам разрешили выехать за границу, поэтому планы немного изменились. Это не наше решение, нужно найти общее решение в этой ситуации. Мы предлагаем альтернативные варианты и ждем ответа", – цитирует Луческу Tribuna.

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