Лидер Динамо отметил главные изменения, которые внес Шовковский после Луческу
Полузащитник Динамо Владислав Кабаев рассказал, что изменилось после того, как Мирчу Луческу во главе команды сменил Александр Шовковский.
"Самое главное, что изменил Шовковский? Психология, расслабил, меньше теории. Теория есть, но она по времени короче и для меня она более понятна. Тренировки немного изменились, но все равно мы бегаем. Думаю, это видно по тому, что в играх мы добавляем во втором тайме, когда сопернику сложновато.
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Подход, общение какое-то. Мне этого очень не хватало, потому что в Заре оно было. Я сюда пришел, но общения не было. Видел, что я плохо играю, но, возможно, мне нужно было дать этот толчок. Психологию, тренировки изменил и общение. Когда результат есть, то проще жить, а когда нет, то сложновато", – поделился Кабаев в интервью ТаТоТаке.
Добавим, что под руководством Луческу Владислав никак не мог забить в составе Динамо. После ухода румына Кабаев отметился за киевлян 5 голами и ассистом.
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