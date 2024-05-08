"Самое главное, что изменил Шовковский? Психология, расслабил, меньше теории. Теория есть, но она по времени короче и для меня она более понятна. Тренировки немного изменились, но все равно мы бегаем. Думаю, это видно по тому, что в играх мы добавляем во втором тайме, когда сопернику сложновато.

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Подход, общение какое-то. Мне этого очень не хватало, потому что в Заре оно было. Я сюда пришел, но общения не было. Видел, что я плохо играю, но, возможно, мне нужно было дать этот толчок. Психологию, тренировки изменил и общение. Когда результат есть, то проще жить, а когда нет, то сложновато", – поделился Кабаев в интервью ТаТоТаке.

Добавим, что под руководством Луческу Владислав никак не мог забить в составе Динамо. После ухода румына Кабаев отметился за киевлян 5 голами и ассистом.

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