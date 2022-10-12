"Нам предложили сыграть в Варшаве, но мы отказались, потому что хотим играть во Львове.

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Хотим быть сейчас в Украине, с украинским народом и провести дерби там, где оно должно быть. А с течением времени в Киеве и Донецке. Если матч будет, то будет во Львове. Мы настаиваем на этом", – сказал Срна в комментарии Tribuna.

Напомним, поединок между Шахтером и Динамо был запланирован на воскресенье, 16 октября, однако массированные ракетные обстрелы оккупантов, от которых страдала вся Украина последние дни, могут внести коррективы в проведение чемпионата Украины.

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