"ПСЖ проиграл очень равный первый матч, поэтому это нормально, что у них была уверенность в сегодняшней ничьей. Если бы мы сыграли это противостояние еще десять раз, то, возможно, не выиграли бы. Это радость, которая преобладает над чувствами. Мы надеялись на больший успех в Бундеслиге. Это дает больше всего оснований праздновать сегодняшнюю победу.

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Это почти сюрреалистично. Я думаю, что по большому счету мы заслуживали выход в финал. Мы приехали сюда, чтобы противостоять команде, которая имеет так много качеств. Это благодаря командной работе, а также немного везения. Я очень горжусь своей командой, своим персоналом и всем клубом

Это было выдающееся командное выступление. Если у вас этого нет, у вас нет шансов не пропустить – это невозможно. Во втором тайме речь шла о сохранении ворот в неприкосновенности: сделать все, чтобы заблокировать кроссы и удары. Мы много страдали, но мы показали очень хорошую игру на выезде против команды, которая настолько мощная впереди, такая быстрая и мобильная. Мы сохранили две чистые победы, мы выиграли обе игры в полуфинале. Это невероятно и выдающийся результат.

Если мне нужно найти и выбрать одно слово, то это гордость. Это очень гордый момент для нас. Я очень горжусь своим персоналом, своей командой, клубом. Мечта еще не закончилась. Финал? Я знаю, что мы не будем фаворитами. С какой бы командой мы не столкнулись, будет чрезвычайно сложно. Но это лишь один матч, и в течение одной игры все возможно. Мы это уже доказали", – цитирует Терзича официальный сайт УЕФА.

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