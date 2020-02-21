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ШАХТЕР - БЕНФИКА РОМА - ГЕНТ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Шахтер – Бенфика: Шевченко оценил работу VAR

08:50 144 Читати українською
Шахтер – Бенфика: Шевченко оценил работу VAR
Андрей Шевченко / фото из соцсетей

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко остался доволен игрой Шахтера в первом матче против Бенфики в 1/16 финала Лиги Европы.

56’ Алан Патрик
72’ Виктор Коваленко
 
Пицци 66’
56’ Алан Патрик
66’ Пицци
72’ Виктор Коваленко

"Очень тяжелый матч, прежде всего, для Шахтера, долго не играл. Но команда добавила, особенно во втором тайме, два центральных защитника сыграли, в целом, очень удачно. Очень важная победа, есть хороший шанс пройти Бенфику. Все будет решаться в Лиссабоне.

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Как сборники? Очень хорошо. Коваленко провел великолепный матч. Он, похоже, нашел ту уверенность, которой от него ждали, забил хороший мяч.

Я большой поклонник VAR. Это очень позитивный момент. Нужно только подкорректировать некоторые моменты. Тем более, Венгер недавно говорил о том, как они будут определять вне игры. Когда будет четкая позиция. Лично я считаю, что определять офсайд должен определенный центр тяжести тела, а не какая-то его часть. Но не буду вдаваться в эти подробности", – цитирует Шевченко FootBoom.

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