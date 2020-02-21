Шахтер – Бенфика: Шевченко оценил работу VAR

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко остался доволен игрой Шахтера в первом матче против Бенфики в 1/16 финала Лиги Европы.

"Очень тяжелый матч, прежде всего, для Шахтера, долго не играл. Но команда добавила, особенно во втором тайме, два центральных защитника сыграли, в целом, очень удачно. Очень важная победа, есть хороший шанс пройти Бенфику. Все будет решаться в Лиссабоне.

Шахтер – Бенфика – 2:1 – видео голов и обзор матча

Как сборники? Очень хорошо. Коваленко провел великолепный матч. Он, похоже, нашел ту уверенность, которой от него ждали, забил хороший мяч.

Я большой поклонник VAR. Это очень позитивный момент. Нужно только подкорректировать некоторые моменты. Тем более, Венгер недавно говорил о том, как они будут определять вне игры. Когда будет четкая позиция. Лично я считаю, что определять офсайд должен определенный центр тяжести тела, а не какая-то его часть. Но не буду вдаваться в эти подробности", – цитирует Шевченко FootBoom.

Шахтар – Бенфіка: поганий результат у матчі 1/16 ЛЄ, краща гра, неочікувані українські лідери і VAR проти донеччан