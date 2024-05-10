Пьер-Эмерик Обамеянг очень болезненно переживал потерю надежд выиграть первый еврокубковый трофей в карьере.

Обамеянг после Шахтера был значительно веселее / Сайт "горняков"

Марсель 34-летнего габонца в ответном полуфинале ЛЕ разгромно уступил Аталанте (0:3) и завершил евросезон.

Аталанта – Марсель – 3:0 – видео голов и обзор полуфинала Лиги Европы

Сразу после финального свистка Обамеянг горько заплакал. Ветеран прилагал огромные усилия на протяжении кампании и с 10 голами фактически гарантировал себе звание лучшего бомбардира ЛЕ. Изрядно досталось от форварда Марселя и Шахтеру – 2 гола и ассист на стадии предварительного раунда плей-офф.

Напомним, победителя нынешнего розыгрыша Лиги Европы определят Аталанта и Байер. Финал состоится 22 мая на Авива стэдиум в Дублине.

Аталанта вышла в финал Лиги Европы – Гасперини выиграл у Марселя дуэль бывших команд Малиновского