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Шахтар – Бенфіка: Шевченко оцінив роботу VAR

08:50 2707 Читать на русском
Шахтар – Бенфіка: Шевченко оцінив роботу VAR
Андрій Шевченко / фото із соцмереж

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко залишився задоволений грою Шахтаря у першому матчі проти Бенфіки в 1/16 фіналу Ліги Європи.

56’ Алан Патрік
72’ Віктор Коваленко
 
Піцці 66’
56’ Алан Патрік
66’ Піцці
72’ Віктор Коваленко

"Дуже важкий матч, передусім, для Шахтаря, який довго не грав. Але команда додала, особливо в другому таймі, два центральних захисники зіграли, в цілому, дуже вдало. Дуже важлива перемога, є хороший шанс пройти Бенфіку. Все буде вирішуватися в Лісабоні.

Шахтар – Бенфіка – 2:1 – відео голів і огляд матчу

Як збірники? Дуже добре. Коваленко провів чудовий матч. Він, схоже, знайшов ту впевненість, якої від нього чекали, забив хороший м'яч.

Я великий прихильник VAR. Це дуже позитивний момент. Потрібно тільки підкоригувати деякі моменти. Тим більше, Венгер недавно говорив про те, як вони будуть визначати поза грою. Коли буде чітка позиція. Особисто я вважаю, що визначати офсайд повинен певний центр ваги тіла, а не якась його частина. Але не буду вдаватися в ці подробиці", – цитує Шевченка FootBoom.

Шахтар – Бенфіка: поганий результат у матчі 1/16 ЛЄ, краща гра, неочікувані українські лідери і VAR проти донеччан

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Відеоновини Ліга Європи Шахтар - Бенфіка Шахтар Шахтар Андрій Шевченко Андрій Шевченко
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