Шахтар – Бенфіка: Шевченко оцінив роботу VAR

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко залишився задоволений грою Шахтаря у першому матчі проти Бенфіки в 1/16 фіналу Ліги Європи.

"Дуже важкий матч, передусім, для Шахтаря, який довго не грав. Але команда додала, особливо в другому таймі, два центральних захисники зіграли, в цілому, дуже вдало. Дуже важлива перемога, є хороший шанс пройти Бенфіку. Все буде вирішуватися в Лісабоні.

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Як збірники? Дуже добре. Коваленко провів чудовий матч. Він, схоже, знайшов ту впевненість, якої від нього чекали, забив хороший м'яч.

Я великий прихильник VAR. Це дуже позитивний момент. Потрібно тільки підкоригувати деякі моменти. Тим більше, Венгер недавно говорив про те, як вони будуть визначати поза грою. Коли буде чітка позиція. Особисто я вважаю, що визначати офсайд повинен певний центр ваги тіла, а не якась його частина. Але не буду вдаватися в ці подробиці", – цитує Шевченка FootBoom.

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