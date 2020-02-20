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ШАХТЕР - БЕНФИКА РОМА - ГЕНТ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Шахтер – Бенфика – видео голов

21:25 2743 Читати українською
Шахтер – Бенфика – видео голов
Шахтер – Бенфика – видео голов и обзор матча

Шахтер встречается с Бенфикой в рамках 1/16 финала Лиги Европы. Смотрите видео голов и обзор матча Шахтер – Бенфика.

56’ Алан Патрик
72’ Виктор Коваленко
 
Пицци 66’
56’ Алан Патрик
66’ Пицци
72’ Виктор Коваленко

Шахтер забил первым, однако гол Марлоса на 21-й минуте после вмешательства VAR отменили из-за офсайда. Однако на 56-й минуте Алан Патрик снова забил за "горняков" – на этот раз по всем правилам. Однако очень быстро Тавареш восстановил равновесие. Однако очень быстро Тавареш, казалось, восстановил равновесие. Арбитр пошел смотреть повтор, после чего отменил гол и назначил пенальти в ворота Пятова – Пицци не промазал. Шахтер не стушевался и вскоре усилиями Коваленко снова был впереди.

Шахтер – Бенфика: онлайн-трансляция матча 1/16 Лиги Европы

Шахтер – Бенфика – видео гола Алана Патрика:

Шахтер – Бенфика – видео гола Пицци:

Шахтер – Бенфика – видео гола Коваленко:

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Шахтер – Бенфика: анонс матча Лиги Европы
08:00
1697
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