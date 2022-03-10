Академия Пушкаша на своем официальном сайте объявила об аренде 26-летнего иранца до 30 июня.

Ворскла отдала ведущего защитника в аренду эстонскому клубу

ФИФА приостановила контракты легионеров УПЛ, поэтому они получили возможность искать новые клубы посреди сезона. Шахаб был одним из ключевых игроков Зари в первой половине кампании – 24 матча, 10 голов и 4 ассиста. Соглашение нападающего с луганцами рассчитано до конца 2024 года.

Добавим, что Академия Пушкаша занимает второе место чемпионата Венгрии. Шахаб провел своеобразную рокировку братьев Фаворовых – в Заре играл с Денисом, а теперь будет с Артемом.

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