30-летний эстонец присоединился к Флоре на правах аренды из-за войны России против Украины, сообщает официальный сайт клуба . За команду, которая идет второй в чемпионате, Йоонас будет выступать до конца текущего сезона.

Ворскла сообщила об уходе легионера

Тамм уже прокомментировал переход: "Очень приятно быть в Эстонии после длительного времени. Моя цель – хорошо сыграть и помочь клубу быть успешным. Меня очень хорошо приняла Флора. У меня был большой перерыв между матчами, но надеюсь, что скоро вернусь в форму.

Мы были готовы к тому, что произошло в Украине. Все свидетельствовало о том. Уже на сборах в Турции мы обсуждали возможные решения с агентом".

Йоонас уже выступал за Флору с 2009 по 2011 год, а также с 2015 по 2020 год. За Ворсклу защитник играет с лета, уже успел провести в зелёной футболке 17 матчей и отличиться голом.