30-річний естонець приєднався до Флори на правах оренди через війну Росії проти України, повідомляє офіційний сайт клубу. За команду, яка наразі йде другою в чемпіонаті, Йоонас буде виступати до кінця поточного сезону.

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Тамм вже прокоментував перехід: "Дуже приємно бути в Естонії після тривалого часу. Моя мета – добре зіграти та допомогти клубу бути успішним. У мене була велика перерва між матчами, але сподіваюся, що швидко повернуся у форму.

Ми були готові до того, що сталося в Україні. Все свідчило про те. Вже на зборах в Туреччині ми обговорювали можливі рішення з агентом".

До слова, Йоонас вже виступав за Флору з 2009 по 2011 роки, а також з 2015 по 2020-й. За Ворсклу захисник грає з літа, вже встиг провести у зеленій футболці 17 матчів та відзначитись голом.

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