В поединке 27-го тура УПЛ Рух на выезде расписал боевую ничью с Александрией (2:2). Смотрите видео голов и обзор встречи на "Футбол 24".

Александрия шокировала Рух уже на 4-й минуте – Михайленко откликнулся на пас в штрафную, опередил защитника и прошил кипера соперника. В середине тайма Костышин расстреливал Ледвия в упор, но не сумел удвоить. Зато забили львовяне – Пастух воспользовался провалом обороны хозяев.

Александрия и Рух расписали ничью в сумасшедшей концовке – слабая серия команды Ротаня продолжается

За 10 минут до завершения матча хавбек Динамо, выступающий за Александрию в аренде, оформил дубль, замкнув головой навес с правого фланга. Однако уже через минуту Рух отыгрался во второй раз – Слюбику удался дальний удар в угол. Рух не сумел опередить СК Днепр-1 и подняться в зону еврокубков, а Александрия продолжает балансировать над зоной вылета.