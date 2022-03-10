Академія Пушкаша на своєму офіційному сайті оголосила про оренду 26-річного іранця до 30 червня.

Ворскла віддала провідного захисника в оренду естонському клубу

ФІФА призупинила контракти легіонерів УПЛ, тому вони отримали можливість шукати собі нові клуби посеред сезону. Шахаб був одним з ключових гравців Зорі у першій половині кампанії – 24 матчі, 10 голів та 4 асисти. Угода нападника з луганцями розрахована до кінця 2024 року.

Додамо, що Академія Пушкаша наразі посідає другу сходинку чемпіонату Угорщини. Шахаб провів своєрідну рокіровку братів Фаворових – у Зорі грав з Денисом, а тепер буде з Артемом.

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