В понедельник, 4 декабря, на собрании совета директоров Севильи было утверждено решение о сносе стадиона Рамон Санчес Писхуан. Как информирует Marca, на месте разрушенного стадиона "нервион" возведёт новую арену, которая окажется более вместительной (55 тысяч мест). Это на 12 тысяч мест больше, чем есть сейчас.

"Я против Суперлиги": Пике объяснил аргументы на примерах Ромы, Астон Виллы, Вест Хэма и Севильи

Начать снос старой арены и строительства новой Севилья планирует в июне 2026 года. Новый "дом" должен быть готов к июню 2028 года. Всё это время – два сезона – команда будет выступать на стадионе Ла Картуха. Стоимость проекта оценивается в 300-350 млн евро.

Напомним, что Севилья проводит домашние матчи на стадионе Рамон Санчес Писхуан с 1958 года.

Севилья на фоне фанатских протестов спаслась от поражения Вильярреалу – безвыигрышная серия достигла 8 матчей