Андалусійський клуб може зіштовхнутись з новими проблемами, цього разу через роботу арбітра Ентоні Тейлора у фіналі Ліги Європи 2022/23.

Севілья начебто вела перемовини з Ентоні Тейлором, аби отримати вигоду в Лізі Європи, повідомляє El Partidazo de Cope.

Севілья офіційно вирішила знести клубний стадіон

УЄФА вже розпочав розслідування щодо клубу та англійського арбітра. Наразі невідомо, якими санкціями це може загрожувати Севільї.

Нагадаємо, що саме Ентоні Тейлор розсудив фінальний поєдинок Ліги Європи 2022/23 між Севільєю та Ромою, в якому перемогли андалусійці у серії пенальті. Після гри Жозе Моурінью жорстко розкритикував арбітра, висловивши йому претензії на стоянці.

Севілья на тлі фанатських протестів врятувалась від поразки Вільяреалу завдяки VAR – безвиграшна серія сягнула 8 матчів