Чемпионат Испании 2023/24, 15-й тур

Мальорка – Алавес – 0:0

Альмерия – Бетис – начало в 17:15

Севилья – Вильяреал – начало в 19:30

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Мальорка в родных стенах расписала нулевую ничью с Алавесом. Этот результат помог оторваться от зоны вылета на три очка, однако вряд ли он радует хозяев. Подопечные Хавьера Агирре не знают побед в Ла Лиге в течение 10-ти туров подряд, да и вообще они выиграли только один матч в сезоне. Баски, в свою очередь, держатся в середине таблицы.

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