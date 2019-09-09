Євро-2020: Німеччина здобула переконливу перемогу над Північною Ірландією та очолила групу С

У матчі відбору до чемпіонату Європи-2020 збірна Німеччини завдяки голам Марселя Хальстенберґа та Сержа Гнабрі у другому таймі легко переграла Північну Ірландію (0:2).

Євро-2020, кваліфікація, 6-й тур

Північна Ірландія – Німеччина – 0:2

Голи: Хальстеберґ, 48, Гнабрі, 90+2

Естонія – Нідерланди – 0:4

Голи: Бабел, 17, 43, Депай, 76, Вейналдум, 88

Північна Ірландія до цього матчу підійшла у статусі лідера групи С, набравши 12 очок з 12 можливих. Щоправда, досі вона не зустрічалася ні з голландцями, ні з німцями – останні знаходились всього у трьох залікових балах позаду, а "ораньє" мають матч у запасі. Саме тому для господарів поєдинок проти "Бундестім" був неймовірно важливим.

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Ірландці виступали андердогами зустрічі. Здавалося, що Німеччина після поразки Нідерландам зі стартовим свистком піде реабілітовуватись, але ініціативу несподівано захопили саме "зелені". Вони одразу увімкнули високий пресинг і почали створювати моменти: на 6-й хвилині Макггін замкнув скидку після кутового ударом з кількох метрів над поперечиною, а на 7-й Вашингтон вивалився віч-на-віч з Нойєром та пробив – Мануель врятував гостей. "Привоз" організував Кроос, у якого відібрали м'яч на фланзі. На 11-й же антигероєм міг стати Зюле, який викотив поперечну передачу через власний штрафний – Вашингтону зовсім трішки не вистачило до її перехоплення.

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Німці не могли відповісти чимось цікавішим, довгий час займаючись лише прострілами, які, однак, ніхто не замикав. Лише на 20-х хвилинах вони прокинулись: спочатку Брандт потужним пострілом замкнув передачу з правого флангу (Еванс накрив), а удар Вернера з меж штрафного на 27-й Кеткарт рукою перевів на кутовий – арбітри прогавили цей момент. Втім, "Манншафт" міг покарати і з корнера: Гінтер скинув подачу на дальню стійку, куди вже набігав Брандт, але прямо перед ним Ніклас витягнув ногу й пробив у дальній кут – слабенько, однак Пікок-Фаррелл парирував перед собою. Брандт же пролетів повз голкіпера, не зумівши добити м'яч у ворота.

На 30-х хвилинах ірландці повернулися у гру. Високий пресинг господарів та силовий стиль допомагав їм заробляти численні стандарти, внаслідок чого постійно виникали якісь пожежі. Так, на 34-й хвилині "зелені" після подачі зі штрафного тричі виграли верхову боротьбу й забрали усі підбирання. На 36-й же господарі створили момент з гри: Даллас класно прострілив з правого флангу на лінію воротарського, однак Вашингтона на замикання не підпустив Гінтер! При цьому Маттіас ще й травмувався – його замінив Йонатан Та.

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Ендшпіль першого тайму видався особливо ефектним. На 44-й хвилині Тоні Кроос пробив з відскоку метрів з 23-х поруч зі стійкою, а в атаці у відповідь ледь не відзначились ірландці! Даллас на правому фланзі красиво обігрався з Коррі Евансом (той віддав п'яткою) і прострілив на лінію воротарського, а Вашингтон спробував замкнути – вийшла куча-мала, в якій переможцями вийшли Та (не підпустив суперника до м'яча) та Нойєр (спіймав неприємний відскок). Останнє ж слово залишилось за гостями: у компенсований час Вернер пробив з меж штрафного після прострільної передачі, але Пікок-Фаррелл парирував!

Наскільки Німеччина виглядала непереконливо на початку першого тайму, настільки ж інфернально сильною була вона на старті другого. Вже на 47-й хвилині постріл Клостерманна з меж штрафного довелося брати Пікоку-Фарреллу, однак у наступній же атаці Хальстенберг на лівому краю карного майданчика зачепився за скидку від Брандта й ударом злету у дальню дев'ятку відкрив рахунок – 0:1.

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За дві хвилини подвоїти перевагу міг Клостерманн, який після відскоку пробив з кількох метрів вище воріт; на 52-й же швидка атака "Бундестім" у кілька дотиків завершилась ударом Гнабрі з близької дистанції – і знову неточно!

Німеччина не зупинялася і далі. Так, на 53-й хвилині красива комбінація збірної "Манншафта" завершилась скидкою Ройса та потужним пострілом Вернера з-за меж карного майданчика у правий нижній кут – Пікок-Фаррелл парирував! На 56-й же зі штрафного метрів з 25-ти під ліву стійку закручував Кроос, але і тут відважний ірландський голкіпер зіграв надійно. Оборона господарів тріщала по швах до 60-х хвилин, коли німці вирішили взяти паузу у своєму тиску.

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Ірландці одразу спробували скористатися послабленням футболу гостей, що ледь не вилилось у гол на 64-й хвилині – це Даллас вистрілив з-за меж штрафного у дальній кут, однак м'яч пролетів у лічених сантиметрах від каркасу воріт! Крім того, господарі заробили низку стандартів і продовжували високо пресингувати, однак поступово сили стали покидати "зелених". Крім того, німці банально краще працювали з м'ячем, остаточно захопивши контроль над ним на 70-х хвилинах. Щоправда, більше ніяких моментів у цей період не виникало.

Ендшпіль поєдинку пройшов за повного домінування збірної Німеччини. З небезпечних епізодів довгий час були лише кроси – після одного з них міг забивати Хаверц, однак його постріл накрили захисники ірландців. Крім того, на 89-й хвилині потужний дальній удар з рикошетом вдався Джану, але Пікок-Фаррелл париував його. Зрештою, у компенсований час німці забили другий гол – це Серж Гнабрі відгукнувся на предачу на правий край штрафного, відірвався від Кеткарта й з гострого кута пробив повз голкіпера. 0:2!

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Таким чином, збірна Німеччини набрала 12 очок та порівнялася з Північною Ірландією, очоливши групу через перемогу в очній зустрічі. Це особливо неприємно для "зелених", адже в паралельній зустрічі Нідерланди завдяки дублю Бабеля та голу+пасу Депая розгромили Естонію (4:0), набравши 9 залікових балів. У "ораньє" при цьому залишається гра в запасі.

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