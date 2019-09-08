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Квалификация Евро-2020: Испания разгромила Фарерские острова, Греция споткнулась об Лихтенштейн

23:49 606 Читати українською
Квалификация Евро-2020: Испания разгромила Фарерские острова, Греция споткнулась об Лихтенштейн
Сборная Испании

Состоялись очередные матчи квалификации к Евро-2020. Испания, Армения, Швейцария и Румыния одержали домашние победы. Дания сыграла вничью с Грузией, а Греция – с Лихтенштейном.

Евро-2020. Квалификация

Группа J

Армения – Босния и Герцеговина – 4:2

Голы: Мхитарян, 3, 66, Амбарцумян, 77, Лонкар, 90+3 (авт) – Джеко, 13 Гояк, 70

Греция – Лихтенштейн – 1:1

Голы: Масоурас, 33 – Саланович, 85

Группа D

Грузия – Дания – 0: 0

Швейцария – Гибралтар – 4:0

Голы: Закария, 37, Мехмеди, 43, Родригес, 45+4, Гавранович, 87

Группа F

Испания – Фарерские острова – 4:0

Голы: Родриго, 13, 50

Румыния – Мальта – 1:0

Гол: Пушкаш, 47

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В стартовом матче игрового дня Армения на своем поле принимала еще одного середняка группы J – Боснию и Герцеговину. Хозяева открыли счет уже на 3-й минуте благодаря голу Мхитаряна. Однако новоиспеченный одноклубник Генриха – Эдин Джеко – очень быстро восстановил равновесие.

В середине второго тайма ситуация практически повторилась. Правда, на этот раз на гол экс-игрока Шахтера еще быстрее ответил Амер Гояк. К слову, Мхитарян впервые в своей карьере оформил дубль за сборную в официальном матче. Однако совсем скоро Амбарцумян снова вывел хозяев вперед, а уже в компенсированное арбитром время Лонкар поразил собственные ворота, установив окончательный счет – 4:2.

В другом матче группы Греция не удержала победы над Лихтенштейном. Масоурас вывел эллинов вперед в середине первого тайма. Однако в конце матча Саланович спас свою команду от поражения.

Первый дубль Мхитаряна за сборную в видеообзоре матча Армения – Босния и Герцеговина –​​​​​​​ 4:2

После шести проведенных поединков Армения набрала 8 очков и поднялась на 3 место в турнирной таблице группы J. У Боснии на 2 зачетных пункта меньше и 4 позиция. Греция предпоследняя. Лихтенштейн очков пока не набирал.

Лидер группы F сборная Испании наведалась в гости на Фарерские острова. Отчетный поединок стал знаковым для капитана "фурии рохи" – Серхио Рамос повторил рекорд Икера Касильяса по количеству матчей за национальную команду. Теперь у обеих легенд по 167 поединков.

Матч против Фарерских островов стал бенефисом для нападающего Валенсии Родриго Морено, записавшего на свой счет по голу в начале каждого из таймов. На 13-й минуте 28-летний форвард вместе с Оярсабалем оставили с носом всю защиту соперника и спокойно переиграли голкипера.

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Второй гол начался с коллективного прессинга испанцев, после чего Алькантара диагональю нашел Родриго на правом фланге атаки. Нападающий укротил мяч, вошел в штрафную и изысканным ударом в дальний угол ворот удвоил преимущество своей команды. Точку в матче поставил Пако Алькасер, который тоже оформил дубль перед самым финальным свистком.

Румыния минимально обыграла Мальту благодаря голу Пушкаша и сравнялась по очкам со Швецией, которая занимает второе место в группе F. Мальтийцы с одной победой в активе идут предпоследними, опережая лишь Фарерские острова.

В группе D Грузия на своем поле выстояла под натиском Дании. Кристиан Эриксен и Ко имели возможность сравняться по очкам с лидером группы – Ирландией, но были вынуждены довольствоваться ничьей.

Швейцария дома без проблем разобралась с Гибралтаром, который до сих пор не только не одержал ни одной победы, но и даже не открыл счет забитым голам в текущей квалификации. Интересно, что хозяева оформили разгром еще в конце первого тайма, когда Закария, Родригес и экс-динамовец Мехмеди забили по голу в течение 12-и минут. В конце поединка Гавранович забил четвертый гол в матче.

После этого тура Дания имеет 9 очков и занимает второе место в группе. У Швейцарии на один зачетный пункт меньше. Грузия набрала 4 очка, Гибралтар – 0.

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