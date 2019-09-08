Мы на 99% участники Евро-2020, или Шевченко – уникален, а ему уже нашли замену: реакция соцсетей на Литва – Украина

Украина разгромила Литву 3:0 с душой и классом в 5-м туре квалификации Чемпионата Европы. Болельщики и эксперты в соцсетях не сдерживали радостных эмоций.

Матч Литва – Украина принес не только наиболее уверенную нашу победу в противостоянии с прибалтийской сборной, если считали только официальные матчи отбора на Евро. До сих пор мы громили литовцев только в товарищеских встречах. Шевченко сравнялся с Лобановским по гостевым победам во главе родной национальной команды, а в целом она стала для нас юбилейной 40-й. Лидерство в группе и огромные шансы занять как минимум второе проходное на Чемпионат Европы место. Хотя аппетит приходит во время еды, конечно же. Берегись, Португалия!

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Комментатор Роберто Моралес обращает внимание не только на "очень легкую победу" в Вильнюсе: "Это еще можно списать на качество соперника. Но играли на синтетике и оказалось, что быстрый футбол нашим игрокам по вкусу. Но главное впечатление – это тотальное преимущество на трибунах: центральная была на 70-80% нашей, противоположная на 100% без сомнений, единственная боковая была четко поделена пополам, поэтому наши 50%. Еще немало украинцев просто не смогли попасть на стадион".

Известный журналист УАФ и приятель Андрея Шевченко Николай Васильков выделяет Романа Яремчука. Форвард Гента за 3 последних матча сборной Украины набрал 4 балла по системе гол плюс пас.

Нашел Васильков комплименты и для девушки Зинченко Влады Седан! "Вероятно, самая красивая из репортерок официального бродкастера и в перспективе лучший тренер сборной Украины по футболу)".

Наш блогер Сергей Тищенко отмечает несколько определяющих моментов: "Сеньорас Андреас Мальдерас (на литовский манер) в очередной раз показывает, что разбор соперника имеет ключевое значение в современном футболе. Украинцы давали Литве разыгрывать мяч у своих ворот, а потом сразу накрывали. Это привело к двум голам в первом тайме, что фактически закрыло игру.

Отдельный разговор – Роман Яремчук. С такой реализацией о топ-чемпионатах только мечтать. В матче с Литвой Роман имел моментов 4-5, но ничего из этого не выжал. Отдельно респект за позицию по Коноплянке. В сборной нет неприкасаемых. Если есть проблемы в клубе – сиди на лавке. К сожалению, Ярмоленко пока и близко не готов. Возможно, здесь проблема в искусственном газоне. Но справедливо, что Андрей Шевченко его снял через час игры".

Бывший министр Вячеслав Кириленко очень емко написал о дружеской атмосфере классных фанов обеих сборных на стадионе в Вильнюсе и игре нашей команды: "Литовцы – это настоящие друзья Украины. Поэтому пожелаем литовской сборной успехов в следующих матчах. А наших ребят и Андрея Шевченко поздравляем с уверенной, солидной игрой и важной победой. И респект нашим болельщикам: было слышно и с футбольной, и с политической точки зрения)"

Литовці – це справжні друзі України. Тому побажаємо литовській Збірній успіхів у наступних матчах. А наших хлопців та Андрія Шевченка вітаємо із упевненою, солідною грою та важливою перемогою. І респект нашим уболівальникам: було чути і з футбольної, і з політичної точки зору) — В'ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) September 7, 2019

Известный блогер Андрей Колесник шутит, мол, в баскетболе украинцы бы столь уверенно не победили мощных в этом виде спорта литовцев.

Это вам не баскетбол

- — Андрей Колесник (@and_kolesnik) September 7, 2019

Он остро критиковал некоторые решения главного тренера "сине-желтых", но теперь отмечает уникальность Андрея Шевченко: "Первый тренер, у которого сборная Украины имеет стабильный класс. Беру билеты на домашние матчи". Вот так Шева и его тренерский штаб возвращают даже хейтеров на свою сторону.

Шевченко – первый тренер, у которого сборная Украины имеет стабильный класс. Беру билеты на домашние матчи! — Андрей Колесник (@and_kolesnik) September 7, 2019

Ведущий каналов "Футбол" Максим Гиленко в предвкушении путевки в финальную часть: "Если сербы проигрывают сегодня Португалии, то наши на 99% в Евро. Будет достаточно только победить дома мертвую Литву и не проиграть 0:6 Сербии на выезде". Именно так и произошло. Теперь ждем лишь победы в Харькове!

Якщо серби програють сьогодні Португалії, то наші на 99% на Євро. Залишатиметься лише перемогти вдома мертву Литву і не програти 0-6 Сербії на виїзді. #EURO2020 #Ukraine — Максим Гіленко (@MaxGilenko) September 7, 2019

Главред журнала "Футбол" Артем Франков так вообще считает, что Украину уже можно поздравить со вторым местом. Не рановато ли?

Ну что, все просто: победа португезов – можно поздравлять сборную со вторым местом; иной исход – есть варианты... — Artem Frankov (@frankov11) September 7, 2019

"Вот приятно наблюдать, когда твоя сборная в одну калитку выносит да хоть какого соперника! Это класс, это уровень, это сила. А вот осознавать, в какое ничто превратилась сборная Литвы со всем ее футболом, довольно неприятно – как минимум для тех, кто помнит Жальгирис 80-х", – добавляет Франков, распевая дифирамбы за действительно яркую игру против аутсайдера нашей группы.

Вот приятно наблюдать, когда твоя сборная в одну калитку выносит да хоть какого соперника! Это класс, это уровень, это сила. А вот осознавать, в какое ничто превратилась сборная Литвы со всем ее футболом весьма неприятно – как минимум для тех, кто помнит "Жальгирис" 80-х — Artem Frankov (@frankov11) September 7, 2019

Бывший полузащитник сборной Украины Максим Калиниченко считает, что "мы уже почти двумя ногами на Евро", а другие варианты типа поражения с большим чем 0:5 счетом от Сербии – из разряда фантастики.

Не хочу сглазить,но походу мы уже почти двумя ногами на Евро — Maksym Kalinichenko (@kalynych25) September 7, 2019

Наши болельщики – не меньшие красавцы, чем игроки. "Ощущение, будто играли во Львове".

Хочеться стоячі і довго аплодувати нашим вболівальникам Таке відчуття, що наша Збірна грала вдома у Львові

І були і "Слава Україні !", і "Слава нації !", і "хутін – пуйло" та "Червона рута"

І подивіться лише усі на цю красу #Литва #Україна #EURO2020 pic.twitter.com/KRA4XxzDrv — Amazing Johnny (@Amazing_Johnny_) September 7, 2019

"Смотрю сейчас футбол, заметьте именно футбол от нашей сборной Украины!". Как же хорошо осознавать, что мы все еще способны показывать футбол, а не только лишь вольную борьбу или Кубок мира по мучениям и терпению".

Дивлюсь зараз футбол, зауважте саме футбол від нашої збірної України!

Трибуни литовського стадіону око радують, таке відчуття що збірна України грає вдома, весь стадіон в наших прапорах, та вболівальниках!!!

Доречі, рахунок поки 0:2 на нашу користь!!! — Позивний Колим (@sahsa5555555551) September 7, 2019

Забить нам смог только Люксембург! Украина выиграла 4 из последних 6-и матчей с разницей 11:1. Если бы не проклятущий разгром в Словакии, к слову, команда Шевченко сейчас имела бы 16-матчевую серию без поражений, эх!

Збірна України продовжила серію без поразок до 6 матчів, переможну – до 4 зустрічей pic.twitter.com/U8Y6V84Bp4 — Брутальний Футбол ️ (@brutfoot) September 8, 2019

Приятно, что лидер киевского Динамо Виктор Цыганков, который вышел во втором тайме, поблагодарил за поддержку болельщиков, создавших домашнюю атмосферу, на украинском языке.

Малиновский в сборной как результативная машина, которую не остановить: 5 очков за последние 4 матча, если считать голы и ассисты.

В останніх 4 матчах за збірну України Руслан Малиновський набрав 5 очок за системою гол+пас pic.twitter.com/16sFS0TFcx — Брутальний Футбол ️ (@brutfoot) September 7, 2019

Баннер "Днепр должен жить" на трибунах стадиона в Вильнюсе.

Наставник сборной Украины считает освобождение наших пленных, удерживаемых Россией, важным событием. Действительно, уважение и благодарность.