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Мы на 99% участники Евро-2020, или Шевченко – уникален, а ему уже нашли замену: реакция соцсетей на Литва – Украина

15:33 651 Читати українською
Мы на 99% участники Евро-2020, или Шевченко – уникален, а ему уже нашли замену: реакция соцсетей на Литва – Украина
Литва – Украина: реакция соцсетей на матч отбора Евро-2020, 7 сентября 2019
Тарас Котив Тарас Котив

Украина разгромила Литву 3:0 с душой и классом в 5-м туре квалификации Чемпионата Европы. Болельщики и эксперты в соцсетях не сдерживали радостных эмоций.

 
Александр Зинченко 7’
Марлос 27’
Руслан Малиновский 62’
7’ Александр Зинченко
27’ Марлос
62’ Руслан Малиновский

Матч Литва – Украина принес не только наиболее уверенную нашу победу в противостоянии с прибалтийской сборной, если считали только официальные матчи отбора на Евро. До сих пор мы громили литовцев только в товарищеских встречах. Шевченко сравнялся с Лобановским по гостевым победам во главе родной национальной команды, а в целом она стала для нас юбилейной 40-й. Лидерство в группе и огромные шансы занять как минимум второе проходное на Чемпионат Европы место. Хотя аппетит приходит во время еды, конечно же. Берегись, Португалия!

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Комментатор Роберто Моралес обращает внимание не только на "очень легкую победу" в Вильнюсе: "Это еще можно списать на качество соперника. Но играли на синтетике и оказалось, что быстрый футбол нашим игрокам по вкусу. Но главное впечатление – это тотальное преимущество на трибунах: центральная была на 70-80% нашей, противоположная на 100% без сомнений, единственная боковая была четко поделена пополам, поэтому наши 50%. Еще немало украинцев просто не смогли попасть на стадион".

Известный журналист УАФ и приятель Андрея Шевченко Николай Васильков выделяет Романа Яремчука. Форвард Гента за 3 последних матча сборной Украины набрал 4 балла по системе гол плюс пас.

Нашел Васильков комплименты и для девушки Зинченко Влады Седан! "Вероятно, самая красивая из репортерок официального бродкастера и в перспективе лучший тренер сборной Украины по футболу)".

Наш блогер Сергей Тищенко отмечает несколько определяющих моментов: "Сеньорас Андреас Мальдерас (на литовский манер) в очередной раз показывает, что разбор соперника имеет ключевое значение в современном футболе. Украинцы давали Литве разыгрывать мяч у своих ворот, а потом сразу накрывали. Это привело к двум голам в первом тайме, что фактически закрыло игру.

Отдельный разговор – Роман Яремчук. С такой реализацией о топ-чемпионатах только мечтать. В матче с Литвой Роман имел моментов 4-5, но ничего из этого не выжал. Отдельно респект за позицию по Коноплянке. В сборной нет неприкасаемых. Если есть проблемы в клубе – сиди на лавке. К сожалению, Ярмоленко пока и близко не готов. Возможно, здесь проблема в искусственном газоне. Но справедливо, что Андрей Шевченко его снял через час игры".

Бывший министр Вячеслав Кириленко очень емко написал о дружеской атмосфере классных фанов обеих сборных на стадионе в Вильнюсе и игре нашей команды: "Литовцы – это настоящие друзья Украины. Поэтому пожелаем литовской сборной успехов в следующих матчах. А наших ребят и Андрея Шевченко поздравляем с уверенной, солидной игрой и важной победой. И респект нашим болельщикам: было слышно и с футбольной, и с политической точки зрения)"

Известный блогер Андрей Колесник шутит, мол, в баскетболе украинцы бы столь уверенно не победили мощных в этом виде спорта литовцев.

Он остро критиковал некоторые решения главного тренера "сине-желтых", но теперь отмечает уникальность Андрея Шевченко: "Первый тренер, у которого сборная Украины имеет стабильный класс. Беру билеты на домашние матчи". Вот так Шева и его тренерский штаб возвращают даже хейтеров на свою сторону.

Ведущий каналов "Футбол" Максим Гиленко в предвкушении путевки в финальную часть: "Если сербы проигрывают сегодня Португалии, то наши на 99% в Евро. Будет достаточно только победить дома мертвую Литву и не проиграть 0:6 Сербии на выезде". Именно так и произошло. Теперь ждем лишь победы в Харькове!

Главред журнала "Футбол" Артем Франков так вообще считает, что Украину уже можно поздравить со вторым местом. Не рановато ли?

"Вот приятно наблюдать, когда твоя сборная в одну калитку выносит да хоть какого соперника! Это класс, это уровень, это сила. А вот осознавать, в какое ничто превратилась сборная Литвы со всем ее футболом, довольно неприятно – как минимум для тех, кто помнит Жальгирис 80-х", – добавляет Франков, распевая дифирамбы за действительно яркую игру против аутсайдера нашей группы.

Бывший полузащитник сборной Украины Максим Калиниченко считает, что "мы уже почти двумя ногами на Евро", а другие варианты типа поражения с большим чем 0:5 счетом от Сербии – из разряда фантастики.

Наши болельщики – не меньшие красавцы, чем игроки. "Ощущение, будто играли во Львове".

"Смотрю сейчас футбол, заметьте именно футбол от нашей сборной Украины!". Как же хорошо осознавать, что мы все еще способны показывать футбол, а не только лишь вольную борьбу или Кубок мира по мучениям и терпению".

Забить нам смог только Люксембург! Украина выиграла 4 из последних 6-и матчей с разницей 11:1. Если бы не проклятущий разгром в Словакии, к слову, команда Шевченко сейчас имела бы 16-матчевую серию без поражений, эх!

Приятно, что лидер киевского Динамо Виктор Цыганков, который вышел во втором тайме, поблагодарил за поддержку болельщиков, создавших домашнюю атмосферу, на украинском языке.

Малиновский в сборной как результативная машина, которую не остановить: 5 очков за последние 4 матча, если считать голы и ассисты.

Баннер "Днепр должен жить" на трибунах стадиона в Вильнюсе.

Наставник сборной Украины считает освобождение наших пленных, удерживаемых Россией, важным событием. Действительно, уважение и благодарность.

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