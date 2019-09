Северная Ирландия – Германия: онлайн-трансляция матча квалификации Евро-2020

Матч 6-го тура квалификации к Евро-2020 Северная Ирландия – Германия начался в 24:45. Телетрансляция проходит на канале "Футбол 1", текстовую онлайн-трансляцию проводит "Футбол 24".

Стартовые составы

Северная Ирландия: Пикок-Фаррелл – Даллас, Кэткарт, Д. Эванс, Льюис – МакНэйр, Дэвис, Сэвилл – К. Эванс, Вашингтон, МакГинн

Запасные: МакГоверн, Карсон, МакЛафлин, Флэнаган, Лафферти, Фергюсон, Бойс, Томпсон, Уайт, Донноли, Мадженнис, Лэйвери

