Северная Ирландия – Германия: онлайн-трансляция матча квалификации Евро-2020

В рамках 6-го тура отбора к чемпионату Европы-2020 сборная Северной Ирландии в родных стенах принимает Германию. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".
Матч 6-го тура квалификации к Евро-2020 Северная Ирландия – Германия начался в 24:45. Телетрансляция проходит на канале "Футбол 1", текстовую онлайн-трансляцию проводит "Футбол 24".
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Стартовые составы
Северная Ирландия: Пикок-Фаррелл – Даллас, Кэткарт, Д. Эванс, Льюис – МакНэйр, Дэвис, Сэвилл – К. Эванс, Вашингтон, МакГинн
Запасные: МакГоверн, Карсон, МакЛафлин, Флэнаган, Лафферти, Фергюсон, Бойс, Томпсон, Уайт, Донноли, Мадженнис, Лэйвери
Германия: Нойер – Клостерманн, Зюле, Гинтер, Хальстенберг – Брандт, Киммих, Кроос – Гнабри, Вернер, Ройс
Запасные: Лено, тер Штеген, Вальдшмидт, Джан, Хаверц, Та, Штарк, Хектор
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