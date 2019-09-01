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Кроос предсказывает сборной Германии возрождение после фиаско на ЧМ-2018

17:39 33 Читати українською
Кроос предсказывает сборной Германии возрождение после фиаско на ЧМ-2018
Тони Кроос / Фото The National

Хавбек Реала и сборной Германии Тони Кроос оценил перспективы национальной команды на Евро-2020.

"Чтобы быть одним из лидеров на турнире, нам нужно еще много работать, но я думаю, что мы на правильном пути после чемпионата мира.

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Я уже чувствую лучше, чем до ЧМ, мы снова играем в свой футбол. У нас теперь есть игроки, которые могут создать больше проблем противнику благодаря своим индивидуальным действиям, что очень важно", – цитирует Крооса sport1.de.

Напомним, на ЧМ-2018 Германия сенсационно не смогла выйти из группы. В рамках отбора на Евро-2020 подопечные Йоахима Лева находятся на второй строчке группы С.

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