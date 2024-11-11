После 12 туров Наполи остался единоличным лидером Серии А. Даже ничья с Интером этому не помешала. Однако такой результат матча между лидерами привел к тому, что вверху турнирной таблицы очень высокая плотность – от первого до шестого места расстояние составляет всего два очка. Нечто подобное наблюдаем и внизу – там от последнего до 15-го места все те же два очка.

Наполи отстоял ничью с Интером и вернул лидерство – Мерет спасал, Хакан положил шедевр, но впервые не забил пенальти

Милан и Рому продолжает лихорадить. "Россонери" не смогли удержать победу и сыграли вничью с Кальяри, поэтому уже находятся вне зоны еврокубков. "Волки" вообще снова проиграли, на этот раз Болонье. После игры клуб объявил об отставке Ивана Юрича, он покинул команду на двенадцатом месте.