Россия – Босния и Герцеговина: что с этим матчем не так

В пятницу, 9-го сентября боснийская Федерация футбола объявила о принятии предложения российского футбольного союза о проведении товарищеского матча между двумя сборными. Игроки сборной Боснии и общественность осудили решение о проведении контрольной встречи с представителем страны-агрессора и выразили протест против такого решения. Но почему оно вообще было принято? Так, член исполнительного совета боснийской Федерации футбола Фуад Чолпа заявил, что президент организации Вико Желькович хочет искоренить политику из спорта, и что решение о проведении товарищеского матча с Россией – шаг в этом направлении.

Но действительно ли такими мотивами руководствовались Вико Желькович, Иван Беус, Милош Бркич, Драган Солдо и Фуад Чолпа, когда голосовали за принятие российского предложения? В эксклюзивном комментарии для Футбол 24 журналист боснийского телевизионного канала N1 (Сараево) Харис Мрконья рассказал, что у действующего руководства боснийской Федерации футбола были причины "забивать в собственные ворота". По его словам, сербы, которые находятся в боснийском футболе, желают разрушить этот самый боснийский футбол.

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"Сербы являются частью Боснии и Герцеговины. С 1992 по 1995 год в Боснии была война, которая началась после провозглашения Боснией независимости от Югославии. Сербы жили в Боснии, когда в стране не было ни этнических, ни религиозных различий. Когда Босния провозгласила свою независимость от Югославии, между тремя основными этническими группами – боснийцами, сербами и хорватами – началась война. Дейтонские соглашения положили конец этой войне, и по итогам этого документа сербы, боснийцы и хорваты должны были найти способ жить вместе.

Поэтому в боснийском футболе сейчас действует "ротационная система", где в течение 8 лет каждая этническая группа имеет право возглавить футбольную Федерацию страны. Сейчас Федерацию возглавляют сербы во главе с Вико Жельковичем, который является племянником самого влиятельного сербского политика в Боснии. И сейчас сербы тесно сотрудничают с хорватами, которые тоже не заинтересованы в успехе сборной Боснии. Многие считают, что они хотят уничтожить сам боснийский футбол.

Боснийские сербы и боснийские хорваты не болеют за сборную Боснии. Такой вот парадокс: действующий президент боснийской Федерации Вико Желькович даже не скрывает, что болеет за сборную Сербии, а не за сборную Боснии. Таких же взглядов придерживается его дядя, Милорад Додик, который дружит с Путиным и Лавровым. Неспроста бывший капитан сборной Боснии и Герцеговины Влатко Главаш заявил, что боснийский футбол проигрывает боснийской футбольной Федерации со счётом 1:2. Один гвоздь в крышку гроба боснийского футбола забивает партия Додика SNSD, второй гвоздь – на счету HDZ, главной (праворадикальной) хорватской партии в стране.

Нынешнее сербское руководство пробудет во главе боснийской Федерации как минимум год. Возможно, оно останется на пять лет – если Желькович будет переизбран. В прошлый раз боснийский кандидат в президенты был избран на два четырехлетних срока подряд, и сербы хотят "сатисфакции". Шансы Жельковича на переизбрание на второй срок достаточно высоки, разрушить эти планы может только разъяренная толпа.

Существует ли шанс, что матч между сборными России и Боснии будет отменен? Да, но на данный момент он ничтожно мал", – рассказал Мрконья.

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Тем временем капитан сборной Боснии и Герцеговины Эдин Джеко наотрез отказался принимать участие в этом фарсе и поддержал народ Украины. Другие игроки боснийской сборной, включая Миралема Пьянича, также заявили, что отказываются ехать в Санкт-Петербург.

Согласно данным портала Avaz, боснийская Федерация футбола должна будет получить 200 000 кровавых евро за матч со сборной России.

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