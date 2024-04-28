Главный тренер Реала Карло Анчелотти определился с игроками, которые отправятся в Мюнхен на матч полуфинала Лиги чемпионов с Баварией.

Наставник "сливочных" включил в заявку на матч против немецкой команды 23 футболиста. Об этом сообщает пресс-служба Реала.

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В лазарете мадридцев остался лишь Дэвид Алаба, но даже он присутствует в списке. Австриец все еще продолжает восстанавливается после разрыва крестообразной мышцы, который получил в середине декабря. Карло Анчелотти решил, что все его подопечные полетят в Мюнхен.

Тибо Куртуа также присутствует в заявке. Бельгийский голкипер вряд ли выйдет в старте на матч с Баварией, поскольку Карло Анчелотти обещал, что он получит игровое время в игре с Кадисом.

Напомним, Бавария сыграет с Реалом во вторник, 30 апреля. Начало встречи в 22:00 по киевскому времени. Ответный матч запланирован на 8 мая.

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