"Я был против такого решения. Я просил, чтобы исполнительный совет Футбольной ассоциации Боснии и Герцеговины принял это решение, но… Не стоит смешивать футбол и политику, это факты, и определенным образом европейские и мировые ассоциации, под эгидой которых мы выступаем, отмежевались от всей истории. Однако мы должны осознавать беспокойные времена, как и то, что мы живем в Боснии и Герцеговине, которая регулируется как регулируется...

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Кто может сыграть в этом матче? Это темы, которые я выделял при подготовке самой встречи. 90% наших игроков выступают в Европе, в странах, осуждающих текущую ситуацию, и очень легко может случиться, что клуб запретит игроку ехать. Я считаю, что нужно было все хорошо рассмотреть и обо всем позаботиться. Следовало применить более осторожный и тонкий подход", – отметил Дурич в комментарии Reprezentacija.

"Насколько разумно играть с Россией, которая сейчас находится в изоляции? Насколько это разумно, поймут понимающие, но есть дилемма – у нас есть документ от УЕФА, что возражений нет", – сказал Дурич в комментарии изданию Faktor.

Напомним, боснийцы подтвердили, что проведут матч с оккупантами 19 ноября в Санкт-Петербурге. Помимо европейской сборной, россияне запланировали спарринги с Кыргызстаном и Ираном.

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