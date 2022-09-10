"Я против проведения этого матча! Я всегда и только за мир. Наша ассоциация знает мое мнение!

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К сожалению, не я принимаю решение о том, с кем будет играть Босния и Герцеговина, но у меня есть своя четкая позиция. Она не включает участие в этой игре, пока страдают невинные люди. Я солидарен с народом Украины в эти трудные для него времена", – заверил Джеко в комментарии Klix.

Напомним, боснийцы подтвердили, что проведут товарищеский матч с оккупантами 19 ноября в Санкт-Петербурге. По информации СМИ, футбольная ассоциация Боснии и Герцеговины получит от россиян "донат" в размере 200 тысяч евро.

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