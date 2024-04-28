Колос и Александрия не смогли выявить сильнейшего в поединке 26-го тура УПЛ. Читайте обзор матча, который состоялся 28 апреля 2024 года, на "Футбол 24".

Колос сумел в прошлом туре наконец победить и прервать неудачную серию из 6 матчей, когда ковалевцы не могли одолеть соперника. В Александрии дела тоже далеко не лучшие – последние 5 поединков без побед. В старте поединка подопечные Ротаня создали два полумомента. Уже на 9-й минуте пришлось менять Логинова, который дернул мышцу.

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В первом тайме моментов фактически не было. После перерыва ситуация особо не изменилась, а у Александрии травмировался еще и Кулаков. Лишь ближе к 70-й минуте команды обменялись моментами. Сначала Погорелый не смог замкнуть прострел Калитвинцева. Колос ответил моментом Ильина, который попал в сетку с внешней стороны.

Ковалевцы могли вырвать победу на 90+2 – Велетень выбежал из-за спин защитников и замыкал фланговую передачу, но Никита Шевченко парировал удар ногой. Мяч отскочил к Рангелю, но бразилец с разворота пробил мимо ворот.

Таким образом, Колос с 29 пунктами остался девятым, а вот Александрия рискует – 12 место и 26 очков, до зоны переходных матчей – 4 балла.

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