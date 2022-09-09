Первым против проведения поединка с представителями оккупантов в Санкт-Петербурге 19 ноября выступил уже бывший хавбек Барселоны Миралем Пьянич.

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"Слышал о решении ассоциации. Руководители знают мою позицию. Позвонили, спросили, что я думаю об игре. Я сказал то, что думал, а потом был удивлен другим решением. Это не очень удачная идея. У меня нет слов. Когда сборная начинает хорошо играть, всегда что-то идет не так. В ассоциации знают мою позицию. Я просто скажу, что это нехорошо", – заявил Пьянич в комментарии sportske .

Боснийское издание N1 добавляет, что некоторые ведущие футболисты сборной приняли решение не ехать на товарищеский поединок с террористами. Свое нежелание участвовать в спарринге они подтвердили в разговоре с представителями команды, которые звонили уже многим игрокам.

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Однако сама Федерация футбола Боснии и Герцеговины не делает проблем с того, чтобы играть с Россией. Фуад Чолпа, один из ее представителей, пробил дно своим заявлением, словно намекая, что им хорошо заплатили.

"Я проголосовал за спорт, футболистов не должны винить в российской агрессии против Украины. И условия для нашей федерации достаточно благоприятные", – резюмировал мужчина в разговоре со SportSport .

Следует отметить, что в руководящем футбольном органе боснийцев при принятии позорного решения провести матч с Россией "за" проголосовали 5 из 6 членов чрезвычайного комитета.

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