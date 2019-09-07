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Евро-2020: Португалия удержала выездную победу над Сербией в перестрелке с шестью голами

7 сентября 23:48 84 Читати українською
Евро-2020: Португалия удержала выездную победу над Сербией в перестрелке с шестью голами
Сербия – Португалия: отчет на матч квалификации Евро-2020

Матч 5-го тура отбора к чемпионату Европы-2020 между сборными Сербии и Португалии завершился победой "селесао" (2:4).

68’ Никола Миленкович
85’ Александар Митрович
 
Вильям Карвалью 42’
Гонсалу Гедеш 58’
Криштиану Роналду 81’
Бернарду Силва 87’
42’ Вильям Карвалью
58’ Гонсалу Гедеш
68’ Никола Миленкович
81’ Криштиану Роналду
85’ Александар Митрович
87’ Бернарду Силва

Команды начали в невысоком темпе, хотя первый момент возник уже на 3-й минуте встречи. Его организовали сербы: Костич прошёл по левому флангу и подал на Митровича, тот сбросил мяч под удар Тадичу, а Душан слабо пробил из центра штрафной – Патрисиу уверенно поймал мяч! На этом реальные голевые эпизоды пропали до завершения первого тайма.

Хозяева никуда не спешили, а португальцы, имея 75% владения мячом, больше занимались сухим контролем территории. Впрочем, это приводило к выигрышу подборов, а это уже давало простор для атак через различные подачи и дальние удары. На 13-й минуте один из таких выстрелов с отскока нанёс Гедеш, но получилось слшком высоко; замыкания же кроссов в исполнении Роналду не были опасными – мяч постоянно улетал куда-то в сторону от ворот. Также у "селесао" проходила красивая комбинация с участием Семеду, Бернарду Силвы и Роналду с ударом последнего из пределов штрафной, но его заблокировали. Сербы отвечали только прострелами Лазовича, которые ни к чему не приводили.

Со второй половины тайма игра начала раскрываться. Хозяева стали активнее привлекать к атаке левый фланг, где Костич раз за разом проходил Семеду и исполнял опасные кроссы. Впрочем, их упорно не удавалось замкнуть, а португальцы ещё и вылетали в контратаки: на 25-й минуте одна из них завершилась падением Роналду в штрафной (без пенальти), а после контрвыпада на 29-й Криштиану трижды пробил по воротам – каждый раз дистанция менялась от дальней к минимальной. Последний удар в упор парировал Дмитрович, но арбитр заметил у Криштиану офсайд.

На 36-й и 38-й минутах сербы упустили две шикарные возможности открыть счёт. Сначала Лазович классно прострелил в касание с правого фланга на Митровича, но его в последний момент успел опередить Патрисиу; в последующей же атаке после кросса от Лазовича Коларов выстрелил метров с 20-ти – рядом со штангой! Наказание за расточительность пришло через четыре минуты: Бруну Фернандеш подал из глубины в штрафную, Дмитрович ошибся при выходе и столкнулся со своими защитниками, а Карвалью мгновенно разобрался в эпизоде, забив в пустые ворота – 0:1! Сербы пытались отыграться на последних минутах тайма после ряд угловых и кроссов, но на перерыв команды ушли с преимуществом сборной Португалии.

Старт второго тайма начался с размена классными дальними выстрелами. Первый из них на 48-й минуте с линии штрафной нанёс Роналду, но мяч пролетел в сантиметрах от правой штанги. На 50-й Криштиану исполнил прямой удар со штрафного метров с 25-ти, но круглый снова просвистел рядом с каркасом. Сербы ответили на 51-й ударом Миливоевича в ближний угол внешней стороной стопы, но и в этом случае сфера немного разминулась с воротами. После этого игра чуточку успокоилась – гости захватили контроль над территорией, а хозяевам хорошо давались только грубости. После одного из фолов Семеду унесли с поля на носилках.

Впрочем, ещё до него сербы были наказаны вторым голом "селесао". В течение 50-х минут португальцы откровенно давили, раскатывая эффектные комбинации в штрафной и обыгрывая соперника один-в-один. На 59-й это превосходство и вылилось в прекрасное взятие ворот: Гедеш получил передачу перед штрафной площадкой, легко убрал защитника и мощно пробил в дальний верхний угол – 0:2!

Впрочем, сербы не сдались: на 68-й минуте им удалось отквитать один гол после подачи Тадича с углового, которую ударом замкнул Миливоевич – 1:2! На 70-й же мощный выстрел метров с 23-х под самую перекладину удался Льяичу, но Руи Патрисиу в сногсшибательном прыжке спас Португалию. Кроме того, на 72-й хозяева претендовали на пенальти после падения Коларова, но Джюнейт Чакыр правильно разобрался в эпизоде, приказав играть дальше. После этого сербы снова остановились, а португальцы вернули инициативу.

Сербские болельщики на 70-х минутах начали посвистывать, а на 81-й минуте пошли к віходу со стадиона. Причиной этому стал Роналду, который получил разрезную передачу от Бернарду Силвы, вышел один на один с Дмитровичем и пробросил мяч мимо него – 1:3.

Казалось, что это конец, однако сербы неожиданно воскресли: так, на 82-83-й минутах Льяич нанёс два классных удара – один с левого края штрафной мимо ближней штанги, а другой с дистанции в руки Патрисиу. На 85-й же Тадич воспользовался ошибкой португальцев перед их штрафной площадкой, отдав передачу на правый край Митровичу, а тот мощным ударом в девятку сократил отставание хозяев до минимума – 2:3.

Впрочем, праздник болельщиков на "Райко Митровиче" длился недолго. Уже на 87-й минуте Бернарду Силва получил мяч на левом краю штрафной и мощно пробил под ближнюю штангу – 2:4. После этого судьба победителя встречи была решена. До финального свистка голов больше не забивали.

Таким образом, "селесао" одержали первую победу в группе В, набрав 5 очков. Португальцы поднялись на вторую позицию, а Сербия, имея в активе на один зачётный балл меньше, упала на четвёртую. Возглавляет группу сборная Украины, которая имеет 13 очков.

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