Евро-2020: Португалия удержала выездную победу над Сербией в перестрелке с шестью голами

Матч 5-го тура отбора к чемпионату Европы-2020 между сборными Сербии и Португалии завершился победой "селесао" (2:4).

Команды начали в невысоком темпе, хотя первый момент возник уже на 3-й минуте встречи. Его организовали сербы: Костич прошёл по левому флангу и подал на Митровича, тот сбросил мяч под удар Тадичу, а Душан слабо пробил из центра штрафной – Патрисиу уверенно поймал мяч! На этом реальные голевые эпизоды пропали до завершения первого тайма.

Хозяева никуда не спешили, а португальцы, имея 75% владения мячом, больше занимались сухим контролем территории. Впрочем, это приводило к выигрышу подборов, а это уже давало простор для атак через различные подачи и дальние удары. На 13-й минуте один из таких выстрелов с отскока нанёс Гедеш, но получилось слшком высоко; замыкания же кроссов в исполнении Роналду не были опасными – мяч постоянно улетал куда-то в сторону от ворот. Также у "селесао" проходила красивая комбинация с участием Семеду, Бернарду Силвы и Роналду с ударом последнего из пределов штрафной, но его заблокировали. Сербы отвечали только прострелами Лазовича, которые ни к чему не приводили.

Со второй половины тайма игра начала раскрываться. Хозяева стали активнее привлекать к атаке левый фланг, где Костич раз за разом проходил Семеду и исполнял опасные кроссы. Впрочем, их упорно не удавалось замкнуть, а португальцы ещё и вылетали в контратаки: на 25-й минуте одна из них завершилась падением Роналду в штрафной (без пенальти), а после контрвыпада на 29-й Криштиану трижды пробил по воротам – каждый раз дистанция менялась от дальней к минимальной. Последний удар в упор парировал Дмитрович, но арбитр заметил у Криштиану офсайд.

На 36-й и 38-й минутах сербы упустили две шикарные возможности открыть счёт. Сначала Лазович классно прострелил в касание с правого фланга на Митровича, но его в последний момент успел опередить Патрисиу; в последующей же атаке после кросса от Лазовича Коларов выстрелил метров с 20-ти – рядом со штангой! Наказание за расточительность пришло через четыре минуты: Бруну Фернандеш подал из глубины в штрафную, Дмитрович ошибся при выходе и столкнулся со своими защитниками, а Карвалью мгновенно разобрался в эпизоде, забив в пустые ворота – 0:1! Сербы пытались отыграться на последних минутах тайма после ряд угловых и кроссов, но на перерыв команды ушли с преимуществом сборной Португалии.

Старт второго тайма начался с размена классными дальними выстрелами. Первый из них на 48-й минуте с линии штрафной нанёс Роналду, но мяч пролетел в сантиметрах от правой штанги. На 50-й Криштиану исполнил прямой удар со штрафного метров с 25-ти, но круглый снова просвистел рядом с каркасом. Сербы ответили на 51-й ударом Миливоевича в ближний угол внешней стороной стопы, но и в этом случае сфера немного разминулась с воротами. После этого игра чуточку успокоилась – гости захватили контроль над территорией, а хозяевам хорошо давались только грубости. После одного из фолов Семеду унесли с поля на носилках.

Впрочем, ещё до него сербы были наказаны вторым голом "селесао". В течение 50-х минут португальцы откровенно давили, раскатывая эффектные комбинации в штрафной и обыгрывая соперника один-в-один. На 59-й это превосходство и вылилось в прекрасное взятие ворот: Гедеш получил передачу перед штрафной площадкой, легко убрал защитника и мощно пробил в дальний верхний угол – 0:2!

Впрочем, сербы не сдались: на 68-й минуте им удалось отквитать один гол после подачи Тадича с углового, которую ударом замкнул Миливоевич – 1:2! На 70-й же мощный выстрел метров с 23-х под самую перекладину удался Льяичу, но Руи Патрисиу в сногсшибательном прыжке спас Португалию. Кроме того, на 72-й хозяева претендовали на пенальти после падения Коларова, но Джюнейт Чакыр правильно разобрался в эпизоде, приказав играть дальше. После этого сербы снова остановились, а португальцы вернули инициативу.

Сербские болельщики на 70-х минутах начали посвистывать, а на 81-й минуте пошли к віходу со стадиона. Причиной этому стал Роналду, который получил разрезную передачу от Бернарду Силвы, вышел один на один с Дмитровичем и пробросил мяч мимо него – 1:3.

Казалось, что это конец, однако сербы неожиданно воскресли: так, на 82-83-й минутах Льяич нанёс два классных удара – один с левого края штрафной мимо ближней штанги, а другой с дистанции в руки Патрисиу. На 85-й же Тадич воспользовался ошибкой португальцев перед их штрафной площадкой, отдав передачу на правый край Митровичу, а тот мощным ударом в девятку сократил отставание хозяев до минимума – 2:3.

Впрочем, праздник болельщиков на "Райко Митровиче" длился недолго. Уже на 87-й минуте Бернарду Силва получил мяч на левом краю штрафной и мощно пробил под ближнюю штангу – 2:4. После этого судьба победителя встречи была решена. До финального свистка голов больше не забивали.

Таким образом, "селесао" одержали первую победу в группе В, набрав 5 очков. Португальцы поднялись на вторую позицию, а Сербия, имея в активе на один зачётный балл меньше, упала на четвёртую. Возглавляет группу сборная Украины, которая имеет 13 очков.