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Евро-2020: Франция в феерическом матче с нереализованным пенальти разгромила Албанию

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Евро-2020: Франция в феерическом матче с нереализованным пенальти разгромила Албанию
Франция – Албания – 4:1

В матче 5-го тура квалификации Евро-2020 Албания уступила Франции (1:4). Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

8’ Кингсли Коман
27’ Оливье Жиру
68’ Кингсли Коман
85’ Жонатан Иконе
 
Соколь Чикаллеши 90’
8’ Кингсли Коман
27’ Оливье Жиру
68’ Кингсли Коман
85’ Жонатан Иконе
90’ Соколь Чикаллеши

Перед началом матча случился курьез: после исполнения гимнов двух стран у представителей Албании возникли определенные претензии к организаторам и после длительной паузы гимн Албании было выполнен во второй раз. Как оказалось впоследствии, первый раз ошибочно включили гимн Андорры.

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Франция в матче с Албанией имела все шансы сравняться по очкам с Исландией, которая шла первой в турнирной таблице. Ожидалось, что хозяева сразу же бросятся на ворота соперника. Однако вначале острее віглядели албанцы. Именно они выполнили первый штрафной в матче – Юльбер Рамадани забрасывал мяч во вратарскую, однако никто из игроков сборной Албании не успел на эту передачу. Албанцы продолжили идти к воротам соперника и нарвались на блестящую контратаку, которая закончилась голом: Кингсли Коман получив пас из глубины поля от Рафаэля Варана избежал положения вне игры и кончиком ноги перевел мяч в угол ворот мимо голкипера сборной Албании.

Соперники не отсиживались в обороне и при первой же возможности пытались бежать вперед. Правда это в лучшем случае заканчивалось положениями вне игры. В середине первого тайма хорошую возможность имел Гризманн: оказавшись в штрафной соперника, он мог завершать неплохую комбинацию, однако получил мяч спиной к воротам и пока разворачивался потерял кожаного. А на 27-й минуте Франция забила второй раз: после грубой ошибки Ардиана Исмаили, который не попал по мячу, круглого перехватил Лукас Эрнандес и мягко сбросил на Оливье Жиру. Игроку Челси оставалось попасть в пустые ворота.

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На 36-й минуте Франция получила право на одиннадцатиметровый – Мергим Маврай сбил Лукаса Эрнандеса в своей штрафной. Выполнять пенальти взялся Гризманн, однако мяч после его удара попал в перекладину.

Вторая половина встречи началась с атак французов: неплохие шансы отличиться были у Гризманна и Лемара. Антуан очень старался реабилитироваться за незабитый пенальти, однако мяч после его ударов упорно обходил ворота.

В конце концов, на 68-й минуте ему удалось прострелить в штрафную соперника. Эрнандес ценой травмы оттянул на себя защитника и Коман развернувшись пробил мимо голкипера, установив счет 3:0. Через несколько минут Дидье Дешам заменил главного голеадора матча, дав возможность дебютировать за национальную сборную Жонатану Иконе. Уже через семь минут Иконе сумел отличиться: обыгравшись с Фекиром, который только что появился на поле, он пробил в правый нижний угол ворот мимо голкипера. На последней минуте матча Уго Льорис сбил в штрафной Чикаллеши и судья назначил одиннадцатиметровый. Сам пострадавший и реализовал пенальти, установив окончательный счет в матче.

Победа принесла Франции 12 очков и команда Дидье Дешам сравнялась по очкам с Исландией и Турцией. Албания с шестью пунктами остается четвертой.

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Евро-2020 Франция - Албания Оливье Жиру Оливье Жиру Кингсли Коман Кингсли Коман Албания Албания Франция Франция
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