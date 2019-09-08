Евро-2020: Франция в феерическом матче с нереализованным пенальти разгромила Албанию

В матче 5-го тура квалификации Евро-2020 Албания уступила Франции (1:4). Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Перед началом матча случился курьез: после исполнения гимнов двух стран у представителей Албании возникли определенные претензии к организаторам и после длительной паузы гимн Албании было выполнен во второй раз. Как оказалось впоследствии, первый раз ошибочно включили гимн Андорры.

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Франция в матче с Албанией имела все шансы сравняться по очкам с Исландией, которая шла первой в турнирной таблице. Ожидалось, что хозяева сразу же бросятся на ворота соперника. Однако вначале острее віглядели албанцы. Именно они выполнили первый штрафной в матче – Юльбер Рамадани забрасывал мяч во вратарскую, однако никто из игроков сборной Албании не успел на эту передачу. Албанцы продолжили идти к воротам соперника и нарвались на блестящую контратаку, которая закончилась голом: Кингсли Коман получив пас из глубины поля от Рафаэля Варана избежал положения вне игры и кончиком ноги перевел мяч в угол ворот мимо голкипера сборной Албании.

Соперники не отсиживались в обороне и при первой же возможности пытались бежать вперед. Правда это в лучшем случае заканчивалось положениями вне игры. В середине первого тайма хорошую возможность имел Гризманн: оказавшись в штрафной соперника, он мог завершать неплохую комбинацию, однако получил мяч спиной к воротам и пока разворачивался потерял кожаного. А на 27-й минуте Франция забила второй раз: после грубой ошибки Ардиана Исмаили, который не попал по мячу, круглого перехватил Лукас Эрнандес и мягко сбросил на Оливье Жиру. Игроку Челси оставалось попасть в пустые ворота.

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На 36-й минуте Франция получила право на одиннадцатиметровый – Мергим Маврай сбил Лукаса Эрнандеса в своей штрафной. Выполнять пенальти взялся Гризманн, однако мяч после его удара попал в перекладину.

Вторая половина встречи началась с атак французов: неплохие шансы отличиться были у Гризманна и Лемара. Антуан очень старался реабилитироваться за незабитый пенальти, однако мяч после его ударов упорно обходил ворота.

В конце концов, на 68-й минуте ему удалось прострелить в штрафную соперника. Эрнандес ценой травмы оттянул на себя защитника и Коман развернувшись пробил мимо голкипера, установив счет 3:0. Через несколько минут Дидье Дешам заменил главного голеадора матча, дав возможность дебютировать за национальную сборную Жонатану Иконе. Уже через семь минут Иконе сумел отличиться: обыгравшись с Фекиром, который только что появился на поле, он пробил в правый нижний угол ворот мимо голкипера. На последней минуте матча Уго Льорис сбил в штрафной Чикаллеши и судья назначил одиннадцатиметровый. Сам пострадавший и реализовал пенальти, установив окончательный счет в матче.

Победа принесла Франции 12 очков и команда Дидье Дешам сравнялась по очкам с Исландией и Турцией. Албания с шестью пунктами остается четвертой.

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