Євро-2020: Португалія втримала виїзну перемогу над Сербією у перестрілці з шістьма голами

Матч 5-го туру відбору до чемпіонату Європи-2020 між збірними Сербії та Португалії завершився перемогою "селесао" (2:4).

Команди розпочали у невисокому темпі, хоча перший момент виник вже на 3-й хвилині зустрічі. Його організували серби: Костіч пройшов по лівому флангу й подав на Мітровіча, той скинув м'яч під удар Тадічу, а Душан слабенько пробив з центру штрафного – Патрісіу впевнено спіймав м'яч! На цьому дійсно гольові епізоди зникли аж до завершення першого тайму.

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Господарі нікуди не поспішали, а португальці, маючи 75% володіння м'ячем, більше займалися сухим контролем території. Втім, це призводило до виграшу підбирань, а це вже давало простір для атак через різноманітні подачі та дальні удари. На 13-й хвилині один з таких пострілів з відскоку завдав Гедеш, але вийшло занадто високо; замикання ж кросів у виконанні Роналду не були небезпечними – м'яч постійно летів кудись у напрямку воріт. Також "селесао" розкатали красиву комбінацію за участі Семеду, Бернарду Сілви та Роналду з ударом останнього з меж карного майданчика, але його заблокували. Серби відповідали лише прострілами Лазовіча, які ні до чого не призводили.

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З другої половини тайму гра почала розкриватися. Господарі стали активніше залучати до атаки лівий фланг, де Костіч раз за разом проходив Семеду та виконував небезпечні кроси. Втім, їх вперто не вдавалося замкнути, а португальці ще й вилітали у контратаки: на 25-й хвилині одна з них завершилась падінням Роналду у штрафному (без пенальті), а після контрвипаду на 29-й Кріштіану тричі пробив по воротах – кожного разу дистанція змінювалася від дальньої до мінімальної. Останній удар впритул парирував Дмітровіч, але арбітр помітив у Кріштіану офсайд.

На 36-й та 38-й хвилинах серби втратили дві шикарні можливості відкрити рахунок. Спочатку Лазовіч класно прострілив у дотик з правого флангу на Мітровіча, але його в останній момент встиг випередити Патрісіу; в наступній же атаці після кросу від Лазовіча Коларов вистрілив метрів з 20-ти – поруч зі стійкою! Покарання за марнотратство прийшло за чотири хвилини: Бруну Фернандеша подав з глибини у штрафний, Дмітровіч помилився при виході й зіткнувся зі своїми захисниками, а Карвалью миттєво розібрався у епізоді, забивши у порожні ворота – 0:1! Серби намагалися відігратися на останніх хвилинах тайму після низку кутових та кросів, але на перерву команди пішли за мінімальної переваги збірної Португалії.

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Старт другого тайму розпочався з розміну класними дальніми пострілами. Перший з них на 48-й хвилині з лінії карного майданчика завдав Роналду, але м'яч пролетів у сантиметрах від правої стійки. На 50-й Кріштіану виконав прямий удар зі штрафного метрів з 25-ти, але круглий знову просвистів поруч з каркасом. Серби відповіли на 51-й ударом Мілівоєвіча в ближній кут зовнішньою стороною стопи, але і в цьому випадку сфера трішки розминулася з воротами. Після цього гра заспокоїлася – гості захопили контроль над територією, а господарям добре давалися лише грубощі. Після одного з фолів Семеду винесли з поля на ношах.

Втім, ще до нього серби були покарані другим голом "селесао". Протягом 50-х хвилин португальці відверто тиснули, розкатуючи ефектні комбінації у штрафному й обігруючи суперника один-в-один. На 58-й цей тиск і вилився у прекрасне взяття воріт: Гедеш отримав передачу перед карним майданчиком, легко прибрав захисника та потужно пробив у дальній верхній кут – 0:2!

Втім, серби не здалися: на 68-й хвилині їм вдалося відквитати один гол після подачі Тадіча з кутового, яку ударом замкнув Мілівоєвіч – 1:2! На 70-й же потужний постріл метрів з 23-х під саму поперечину вдався Льяїчу, але Руї Патрісіу у карколомному стрибку врятував Португалію. Крім того, на 72-й господарі претендували на пенальті після падіння Коларова, але Джюнейт Чакир правильно розібрався у епізоді, наказавши грати далі. Після цього серби знову зупинилися, а португальці повернули ініціативу.

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Сербські вболівальники на 70-х хвилинах почали посвистувати, а на 81-й хвилині пішли до виходів із трибун. Причиною став Роналду, який отримав розрізну передачу від Бернарду Сілви, вийшов віч-на-віч з Дмітровічем і прокинув м'яч повз нього – 1:3.

Здавалося, що це кінець, однак серби несподівано воскресли: так, на 82-83-й хвилинах Льяїч завдав два класних удари – один з лівого краю штрафного повз ближню стійку, а інший з дистанції в руки Патрісіу. На 85-й же Тадіч скористався помилкою португальців перед їхнім карним майданчиком, віддавши передачу на правий край Мітровічу, а той потужним пострілом у дев'ятку скоротив відставання господарів до мінімуму – 2:3.

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Втім, свято вболівальників на "Райко Мітровічі" тривало недовго. Вже на 87-й хвилині Бернарду Сілва отримав м'яч на лівому краю штрафного й потужно пробив під ближню стійку – 2:4. Після цього доля переможця зустрічі була вирішена. До фінального свистка голів більше не забивали.

Таким чином, "селесао" здобули першу перемогу у групі В, набравши 5 очок. Португальці піднялися на другу позицію, а Сербія, маючи у активі на один заліковий бал менше, впала на четверту. Очолює групу збірна України, яка має 13 очок.

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