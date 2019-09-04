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Роналду отметился необычным поступком с волосами Ренату Санчеша

10:20 182 Читати українською
Роналду отметился необычным поступком с волосами Ренату Санчеша
Криштиану Роналду на тренировке сборной Португалии / IANS

Тренировка сборной Португалии к матчам квалификации к Евро-2020 запомнилось странной выходкой лидера португальцев Криштиану Роналду.

Криштиану Роналду удивил всех своим неординарным поступком на тренировке сборной Португалии, передает твиттер Mundo ESPN.

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Среди занятия звездный португалец подбежал к Ренату Санчешу, чтобы понюхать его волосы и поцеловать в косичку. Интересно, что экс-игрок Баварии даже не обратил на это внимания и продолжил тренировки.

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Напомним, сборная Португалии является соперником Украины в отборочной группе к Евро-2020. 7-го сентября действующие чемпионы Европы встретятся со сборной Сербии, а 10-го сентября посетят Литву.

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Криштиану Роналду Криштиану Роналду Португалия Португалия Евро-2020 Ренату Санчеш Ренату Санчеш
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