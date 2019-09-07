toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Евро-2020
СБОРНАЯ УКРАИНЫ ЛИТВА - УКРАИНА ТРАНСФЕРЫ ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Квалификация Евро-2020: сборная Косово одержала волевую победу над Чехией и возглавила группу А

17:34 82 Читати українською
Квалификация Евро-2020: сборная Косово одержала волевую победу над Чехией и возглавила группу А
сборная Косово

Чехия на выезде уступила Косово в матче 4-го тура квалификации к Евро-2020 в группе А.

Евро-2020, Квалификация

Косово – Чехия

Голы: Муричи, 20, Войвода, 67 – Шик, 16

Литва – Украина: стартовые составы на матч отбора Евро-2020

В стартовом матче игрового дня Косово на своем поле одержало тяжелою победу над Чехией. Гости сумели забить быстрый гол. Якуб Янкто сумел передачей найти в штрафной соперника Патрика Шика, а форвард РБ Лейпцига без проблем вогнал мяч в левый угол ворот.

Всего через 4 минуты Косово удалось восстановить равновесие благодаря точному удару Ведата Муричи. А в середине второго тайма Мерго Войвода первым добрался до мяча после углового и установил, как выяснилось позже, окончательный счет – 2:1.

После этого матча Косово набрало 8 пунктов возглавило турнирную таблицу группы А. У Чехии 6 очков и третья позиция. Столько же зачетных баллов имеет Англия, которая провела всего 2 матча.

blog_ava
Литва – Украина: онлайн-трансляция матча отбора Евро-2020
18:50
1910
Теги
Главное Евро-2020 Чехия Чехия Косово Косово Молдова Молдова Турция Турция Исландия Исландия Андорра Андорра
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
49
мин
Сербия
21:45
Португалия
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук