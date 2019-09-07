Квалификация Евро-2020: сборная Косово одержала волевую победу над Чехией и возглавила группу А

Чехия на выезде уступила Косово в матче 4-го тура квалификации к Евро-2020 в группе А.

Евро-2020, Квалификация

Косово – Чехия

Голы: Муричи, 20, Войвода, 67 – Шик, 16

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В стартовом матче игрового дня Косово на своем поле одержало тяжелою победу над Чехией. Гости сумели забить быстрый гол. Якуб Янкто сумел передачей найти в штрафной соперника Патрика Шика, а форвард РБ Лейпцига без проблем вогнал мяч в левый угол ворот.

Всего через 4 минуты Косово удалось восстановить равновесие благодаря точному удару Ведата Муричи. А в середине второго тайма Мерго Войвода первым добрался до мяча после углового и установил, как выяснилось позже, окончательный счет – 2:1.

После этого матча Косово набрало 8 пунктов возглавило турнирную таблицу группы А. У Чехии 6 очков и третья позиция. Столько же зачетных баллов имеет Англия, которая провела всего 2 матча.