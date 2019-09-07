Литва – Украина: Зинченко и Марлос забивают голы в матче отбора Евро-2020

Литва и Украина сыграют в 5-м туре квалификации Чемпионата Европы. Счет и отчет матча отбора Евро-2020 читайте в этой новости на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Литва – Украина, стартовал в субботу, 7 сентября, в 19:00 по киевскому времени. Для обеих команд это девятая встреча в истории. Украина побеждала Литву 5 раз, а проиграла дважды. Последний матч против этого соперника на выезде "сине-желтые" проиграли со счетом 0:2. Было это в рамках отбора Евро-2008. Андрей Шевченко тогда упустил не одну голевую возможность, а сопернику дико везло. Интересно, что когда примем во внимание лишь официальные матчи, то статистика команд выглядит ровной – по 2 победы и поражения, а общая разница голов вообще не в нашу пользу (4:5).

Литва – Украина: онлайн-трансляция матча отбора Евро-2020

На первых же секундах Болбат подарил мяч сопернику. Прошел пас за спины в штрафную, где только подкат Миколенко спас ситуацию. Мы ответили классной атакой. Болбат начал, Марлос продолжил. Яремчук забежал в офсайд, а вот Зинченко выдержал линию. Саша и расстрелял ворота ударом метров с 13-и безо всякой опеки. Черных снова нашли в нашей штрафной, и здесь уже Матвиенко выручил. Марлос не удержал Вербицкаса. Повезло, что у литовца, который пробивал без помех, снаряд сорвался с ноги. Кривцов позволил Жулпе пробить, однако вытеснил соперника на неудобную позицию – круглый прошел мимо ворот.

Литва – Украина – видео голов

Зинченко оставил Матулявичюса на дальней штанге. Очередной угловой литовцев завершается 4-м подряд неточным ударом. Марлос отвечает на 27-й. Бывший бразилец перехватил мяч, мгновенно пробросил сопернику между ног и пробил из пределов штрафной. У голкипера не было шансов – 0:2 в пользу команды Шевченко! Яремчук выбегает практически один на один с голкипером, однако пробивает прямо в Зубаса. Атака продолжилась вторым темпом, и мы увидели еще один сейв голкипера. Малиновский классно пробивает издали со штрафного, Кривцов добивает, но как-то очень криво, поэтому снаряд летит далеко от ворот.